Notícias e transmissões ao vivo do Festival da Juventude Salesiana

(ANS – Lisboa) – “JMJ DON BOSCO 23”, organização responsável pela participação do Movimento Juvenil Salesiano (MGS, MJS em inglês) na Jornada Mundial da Juventude em Lisboa 2023, pretende promover toda a dimensão associativa e juvenil num dia específico, o SYM DAY , que será celebrada no dia 2 de agosto. Contará com a participação do Decano Salesiano, Padre Ángel Fernández Artem, e da Irmã Chiara Cazzola, Superiora Geral das Filhas de Maria Auxiliadora (FMA), que participarão pela primeira vez como Madre Geral neste dia. Participarão cerca de 9.000 jovens, além de 500 voluntários, funcionários, animadores e leigos da Família Salesiana, Salesianos e FMA.

“É uma grande festa que reúne todos os diferentes salesianos do mundo, no mesmo lugar”, afirma Rita Esteves, animadora juvenil da equipe do MJS Day. Quanto a Irmã Diana Arrubas (FMA), também responsável pela preparação deste dia, o importante é ter Dom Bosco “no centro”.

Este dia será um dos pontos altos da participação do MJS na JMJ Lisboa 2023 e será dividido em três momentos chave:

Fóruns

Este é um momento de encontro com o Diretor Salesiano, com a Madre Geral das Filhas de Maria Auxiliadora, bem como com outros responsáveis ​​dos grupos da família salesiana. Durante a reunião que será realizada Durante a manhã, nos Salesianos de Lisboa, Jovens representantes de diversos países serão convidados a refletir e discutir os temas levantados pelo Papa Francisco no contexto da Jornada Mundial da Juventude 2023, integrados na espiritualidade juvenil. Salesiano.

Haverá também espaço para perguntas que poderão ser dirigidas tanto ao Reitor como ao público em geral. No final do encontro será preparada uma mensagem dirigida aos jovens do MJS de todo o mundo.

Este espaço de liderança juvenil terminará com a celebração eucarística, Que pode ser acompanhado com transmissão ao vivo.

Festival SIM

Esta é uma grande celebração da juventude com Tema “Venha, Jante, Declare” (Venha, Jante, Declare), Será realizado em i Salesianos do Estoril, a partir das 15h00, Reunirá jovens do MGS de diversos países.

Este momento especial será dedicado também a todos os membros da Família Salesiana presentes neste dia e será caracterizado pela alegria, fraternidade, música e animação num estilo típico da oratória festiva.

A equipa que prepara este momento festivo conta com a colaboração de cerca de 500 voluntários que participarão na preparação de dezenas de jogos. Haverá também vários pavilhões onde diferentes países poderão fazer uma apresentação/jogo sobre o seu país, bem como um palco onde decorrerão diferentes momentos preparados pelos países participantes. Durante a tarde haverá também acompanhamento espiritual e espaço para confissões.

Às cinco horas da tarde será recitado o Rosário pelas vocações. Também visível na transmissão ao vivo. A “Casa Comum” também terá interesse, a pedido do Papa Francisco. Por esta razão, está prevista a plantação de árvores (uma para cada nacionalidade participante) na horta escolar.

O protesto

A vigília noturna será realizada entre 21h e 22h30. Que sempre será transmitido ao vivo”, será um momento de oração e adoração eucarística, celebrando a riqueza do carisma de Dom Bosco em atitude de gratidão e fortalecendo os jovens como testemunhas de Jesus. A vigília terá um tema carismático centrado nas figuras de Maria e Jesus.

A tradicional “Boa Noite Salesiana” pronunciada pelo Decano Salesiano e pela Madre Geral das Filhas de Maria Auxiliadora encerrará este dia tão especial.

Para Dom Diogo Almeida (SDB), também membro da equipe que prepara o SYM DAY, os jovens podem esperar “um grande dia para comemorar”.