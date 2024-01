CEO do Milan, Forlani: “O novo projeto San Siro não está morto”

“Há poucos dias um colega me mandou uma apresentação sobre 2018. Disse que em 2022 iríamos jogar em um novo estádio. Era ambicioso, mas em 2023 pensávamos que estávamos lá e não vi nem uma pedra … Isso é loucura. Você olha para trás e pensa “Quatro anos!” É muito tempo. Este é um problema inteiramente italiano. A afirmação foi de Giorgio Forlani, CEO do AC Milan, em entrevista ao The Athletic.

“Em Espanha constroem estádios. Em França constroem estádios. Em Portugal constroem estádios. Na Turquia constroem estádios. A Itália deveria tentar compreender como construir estádios. Existe uma lei sobre estádios. A essência da questão é que se você está preso, há uma maneira de acelerar isso e superar a burocracia.” , mas não funciona. Existem muitos grupos proprietários dispostos a investir dinheiro. Geralmente são grupos proprietários estrangeiros e, portanto, capital estrangeiro. É dinheiro que entra no país para desenvolvimento, infra-estruturas, criação de emprego, PIB, branding – “Na verdade, o regime está a dizer: 'Não queremos o seu dinheiro'. Um novo estádio? Todas as opções estão a ser avaliadas, incluindo o antigo San Siro, que é um projeto aberto. Não está morto.”

“As pessoas dizem que ser CEO do clube que você torce tem que ser o emprego dos seus sonhos. Eu sempre disse: 'Olha, meu emprego dos sonhos era ser atacante'. É muito especial e um pouco difícil de descrever. É uma honra e um orgulho. responsabilidade. Historicamente, o futebol é uma tomada de decisão emocional.” É baseado no instinto. 'O que a mídia diz? O que os torcedores querem? Sim. Os clubes tendem a seguir seus instintos e depois racionalizá-los ao contrário, criando uma lógica para si próprios quando a lógica não está lá.

“Elliot fez o que faz de melhor, que é a recuperação. A RedBird é um investidor serial em mídia, esportes e entretenimento. A convergência desses três aspectos pode levar o clube a um patamar superior.”

“Os direitos televisivos da Premier League são três vezes superiores aos direitos televisivos da Serie A. O Milan supera as ofertas do Bournemouth, Leeds, Brighton e Brentford, bem como do Manchester City e do Manchester United. Esta é a realidade e é em grande parte alimentada pela força económica. .” “Direitos televisivos. Pirataria? É um grande problema na Itália. Isso não é a única coisa, a outra questão são os estádios.”