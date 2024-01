Annalisa canta “Bellissima” e não percebe que o Réveillon se aproxima. Amadeus sobe no palco e a interrompe: o que aconteceu?

Annalisa Ela foi uma das heroínas do show Novos anos Foi transmitido em Opinião 1. o cantor Lindo Ela se apresentou no palco Crótono quem apresentou o show “Próximo ano” Que ele conduziu Amadeus. Ex-aluno de amigos Ele cantou alguns de seus sucessos como, por exemplo, “Linda” ou “Garota Solitária” ou “Êxtase”. AnnalisaNo entanto, o apresentador o interrompeu enquanto ele cantava e é fácil perceber porquê.

quando Amadeus pé AnnalisaTodo o público da Piazza Crotone começou a aplaudi-la ruidosamente: a cantora é muito querida e isso é confirmado por suas posições nas paradas de suas canções, que estão em primeiro lugar há muitas semanas.

Com suas músicas, ele fez todo mundo dançar e pular, principalmente quando chegou a hora de “Bellissima”, uma música de incrível sucesso que foi lançada no ano passado. Sanremo No direito de Amadeus.

Annalisa Ela começou a cantar a música alguns minutos antes da meia-noite e enquanto cantava “Onde você vai, você vai…” a contagem regressiva começou, tanto que no décimo segundo da contagem regressiva, Amadeus Ele correu para o palco, interrompendo-a e dizendo:Annalisa Vem vem! E é meia-noite.” Então o cantor correu em sua direção e deu as boas-vindas ao ano novo com a praça.

Annalisa Então ela postou várias fotos de suas roupas em sua página pessoal Instagram A legenda que acompanhava dizia: “O próximo ano será brilhante”. Os clipes fizeram tanto sucesso que coletaram milhares de curtidas e comentários, e uma pessoa escreveu: “Annalisa…estou pagando a taxa só para ver você lá Sanremo».

