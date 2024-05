Smartphone, adeus aos olhares indiscretos: com esse truque ninguém conseguirá ler mesmo que esteja perto de você

Assim você se protegerá de todos os perigos de olhares indiscretos. Aqui está o truque para aumentar a privacidade do seu smartphone.

Não há dúvida de que o impacto dos smartphones no nosso dia a dia tem sido decisivo. Foi isso que realmente nos levou a confiar totalmente nesses dispositivos em muitas situações.

Mas entre os efeitos negativos desses hábitos estão riscos relacionados ao campo da privacidade de cada um de nós. Um exemplo muito concreto diz respeito ao ecrã do nosso telemóvel, que nem sempre está protegido de olhares indiscretos. Contudo, queremos mostrar uma Um truque que permite proteger sua privacidade Forma efetiva.

A maquiagem protege você de olhares indiscretos

o Películas protetoras Desempenham um papel essencial na proteção dos nossos smartphones contra danos causados ​​por potenciais colisões. No entanto, existem tipos de filmes que também atendem a muitas necessidades em relação à privacidade. Na verdade, alguns deles protegem nosso telefone de olhares indiscretos. Eles são chamados exatamente filmes Privacidade, que é especialmente recomendado para uso em locais públicos. No entanto, eles também podem ser usados ​​em ambientes privados e familiares, para que você possa sempre ter certeza de total privacidade.

Graças ao Privacy Film, isso é realmente possível Completamente escuro a tela Começando em um ângulo de visão de 30 graus, tornando a tela opaca. Assim o dono do smartphone poderá utilizar o celular sem precisar se preocupar com possíveis olhares indiscretos em seu smartphone. Isto também se deve à presença de um filtro especial capaz de estreitar o ângulo de visão começando com precisão De um ângulo de 30°. Assim, uma pessoa potencialmente curiosa que pretenda dar uma espiada no smartphone de outra pessoa não verá nada além de uma tela simplesmente preta, como se ela tivesse simplesmente sido desligada.

Mas quais são os melhores filmes que você pode usar no seu smartphone para aumentar a segurança e proteger sua privacidade? Um dos mais utilizados é o filme Filme de privacidade Younesi Capa protetora para Samsung Galaxy A43. Atualmente custa € 8,58 na Amazon. Outro filme amplamente utilizado é… Acesso ao protetor de tela Anti-spyware no Samsung S10. O custo na Amazon é de 9,90 euros. Por fim, com o preço um pouco mais alto, encontramos o Privacy Film Funray [2 Pezzi] Filme de proteção de privacidade. Este filme parece ser compatível com Samsung Galaxy M33 5G/ M23 5G/ M13 4G. Contém vidro temperado com dureza 9H. Atualmente custa € 12,99 na Amazon.