Revolução do WhatsApp: descobri o truque para saber quem está te espionando todos os dias

O truque que permite descobrir quem está te espionando todos os dias no WhatsApp finalmente foi descoberto: você tem que fazer isso.

Convenhamos: o mundo digital online terá inúmeras vantagens. Mas ela também tem um lado negro, e não é exatamente agradável. Não queremos falar aqui do exército de golpistas que se mobiliza 24 horas por dia, 7 dias por semana, para atacar nossos bolsos. Aqui o conjunto de capacidades é suficiente e progride Os espiões estão ocupados se intrometendo em nossas vidas privadas.

Existem muitas maneiras de fazer negócios online. Até o WhatsApp, a plataforma de mensagens instantâneas mais popular do mundo, oferece várias oportunidades para muitos espiões online. Vamos partir do pressuposto de que espionar alguém é uma abominação. Mas também é certo que procuremos perceber se existe alguém que não tem esse respeito por nós e está a tentar espiar-nos.

Alguns sugerem alguns aplicativos para monitorar quem olha nosso perfil do WhatsApp. Mas esses aplicativos geralmente não são confiáveis ​​e também exigem registro com seu número de telefone. Existem motivos mais que suficientes para pensar duas vezes antes de baixá-los em nosso smartphone. Até porque Existe um truque mais seguro para saber quem nos espiona todos os dias no WhatsAppVamos descobrir juntos.

Um truque do WhatsApp para descobrir se alguém está nos espionando foi descoberto

Para saber se alguém está nos espionando no WhatsApp Podemos verificar pelo WhatsApp Web – Uma das formas favoritas dos espiões de nos monitorar. Nós só precisamos subir Configurações > WhatsApp Web E certifique-se Se houver outros dispositivos conectados à conta. Se encontrarmos outros links, basta clicar em “Sair de todos os computadores” Para evitar que participantes não confidenciais acessem nosso perfil.

Mas isso não é tudo: se SQuando clicamos no WhatsApp Web A tela da câmera abre com um código QR para digitalizarIsso significa que ninguém está logado na conta. Então preste atenção Geolocalização do nosso smartphoneQue pode ser usado para saber com precisão a localização real do nosso dispositivo.

Teremos que Em seguida, verifique se ativamos a licença de acesso. Podemos fazer isso acessando configurações do telefone > Geolocalização. Na nova página, clicamos em Permissões do aplicativo e verificamos se o WhatsApp está na lista de aplicativos que podem acessar a localização do telefone e em caso afirmativo, desativamos a opção Meta App.