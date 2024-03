Renove os seus espaços exteriores com a IKEA: por um pequeno custo pode transformar a sua varanda num maravilhoso recanto verde

Renovar um espaço exterior envolve custos significativos, mas graças às soluções IKEA, uma varanda pode ser transformada sem gastar muito.

A IKEA tem muito Ideias revolucionárias a baixo custo É por isso que são líderes do setor, seja um espaço interior ou exterior, têm sempre a solução perfeita. Criatividade, baixo custo e resultados verdadeiramente extraordinários.

Quer esteja relacionado Um pequeno jardim no coração da cidade e portanto de pequenas dimensões, um belo terraço ou esplanada, Você sempre pode dar vida ao seu ambiente ao ar livre, e agora é a hora. A primavera está quase aí, por isso precisamos nos preparar e preparar o exterior de casa para aproveitar ao máximo os dias de sol.

Renove o seu espaço exterior com a IKEA gastando muito pouco

A primeira coisa é entender como organizar o espaço, o que se quer incluir e como fazer. Obviamente não podem faltar flores, mas nem todo mundo tem muito espaço e por isso quer isso A colocação de uma mesa de centro ou sofá é essencial Entenda também quanto espaço resta depois disso. A IKEA também oferece várias ideias para quem tem uma varanda pequena: Além das lindas jardineiras standard de madeira com as quais também pode separar-se dos vizinhos, existem pequenas jardineiras de canto, pensadas para quem não tem espaço, ou seja, Assim, os pontos mortos na varanda podem ser explorados.

Se realmente não quer complicações, também é possível escolher tetos falsos para decorar sem Limita completamente o espaço envolvente. Considere também um sistema de trepadeiras, que na verdade vai para a parede então definitivamente não ocupa nenhum espaço e é muito bonito, especialmente recomendado em edifícios com cores opacas, para dar um toque de vida.

todos Estas soluções começam em alguns eurosPortanto o custo é limitado e até as mudas podem ser compradas diretamente na IKEA que tem árvores pequenas por 30€ e plantas a partir de 1,50€. Esses preços dão uma ideia concreta do que pode ser alcançado mesmo com muito pouco dinheiro.

Na Ikea também pode completar a seleção com uma mesinha com duas cadeiras de exterior, que é muito pequena e tem atualmente um custo oferecido de 20 euros. As cadeiras também são baratas e podem ser facilmente encontradas a partir de 5 euros. Em alternativa existem conjuntos prontos com mesa e cadeiras, mesmo para 4 ou 6 pessoas dentro de 100 euros.