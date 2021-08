Vanguard, Dr. Desrespeito tem grandes dúvidas após tentar alfa – Nerd4.life

Call of Duty: Vanguard apareceu recentemente alfa Especialmente projetado para o modo multijogador Heroes Hill, que foi geralmente apreciado por um especialista como o Dr. Desrespeito, que também expressou uma grande dúvida Relacionado a esta opção do novo jogo da Activision.

Durante um de seus vídeos mais recentes, o operador especializado no atirador em questão disse que gostou da ideia de Champion Hill, que funciona bem, mas está totalmente convencido de que A maioria dos jogadores não o usará, preferindo mudar rapidamente para os modos multijogador e Call of Duty: Warzone.

“Acho que o conceito básico da situação é muito interessante, é Alegre. É uma daquelas coisas … tipo 1v1, 2v2, 3v3 … você brinca um pouco, parece algo novo, é divertido por um tempo e então você pensa Mas para onde irá o jogo, principalmente? Tenho a sensação de que a situação vai acabar assim ”, explicou a emissora.

“A menos que haja elementos que sejam de alguma forma incorporados à peça batalha real Multijogador, mas não sei como pode ser combinado, não se vai haver um sistema de classificação ou mesmo se isso for interessante o suficiente. “

Resumindo, de acordo com o Dr. Disrespect, o novo modo Hill of Champions em Call of Duty: Vanguard parece ser uma diversão interessante, mas há uma possibilidade tangível de que será. abandonado em breve da comunidade, condenando-o por um rápido declínio em comparação com outros modos multijogador e Battle Royale Call of Duty: Arizona, que provavelmente continuarão sendo os itens de maior interesse.

Call of Duty: Vanguard alpha estava disponível no PS5 e PS4 com o modo Hill of Champions na semana passada. Você pode aprender mais sobre ele em um alpha beta que foi publicado ontem nestas páginas.