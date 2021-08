Zed chat bot para falar com o operador

Os problemas de Dazn podem ser resolvidos através do bot de bate-papo Zed. O operador fornecerá assistência e indicará os passos a seguir para chegar a uma solução positiva.

o Temporada de futebol da Seria A. Apenas começou e com ele os primeiros desacordos. Muitos usuários têm Ele reclamou das dificuldades em receber sinais e criticou a plataforma Streaming dezenas. É útil saber que se você pretende relatar problemas de transmissão ou se deseja receber assistência, pode entrar em contato Chatbot zed E fale diretamente com uma operadora. O chat está localizado na seção FAQ – Frequently Asked Questions – no portal da plataforma, onde diferentes soluções para diferentes problemas estão disponíveis.

Solução de chatbot Zed para problemas dzen

Quer resolver problemas de forma independente para economizar tempo ou entrar em contato com o operador para direcioná-los para uma solução? Dozen oferece a seus clientes a oportunidade de fazer exatamente isso em ambos os sentidos. A seção FAQ inclui uma série de perguntas frequentes que você pode percorrer e identificar um problema que foi descoberto pessoalmente na plataforma de streaming. Ao ler a resposta será possível Elimine o problema rapidamente sem ter que recorrer a um operador.

Se a dificuldade não pode ser resolvida pelo FAQ, Dazn o disponibiliza para os assinantes É um bot de bate-papo. Estamos falando de um serviço de chat que tanto os clientes que já assinaram um contrato quanto os usuários que desejam se conectar podem se comunicar. receber informação antes de assinar.

Como conversar com Zed

Zed chatbot é uma fruta De um algoritmo muito poderoso Que se desenvolve diariamente por meio de dúvidas do usuário e pode encontrar a resposta de forma rápida e eficiente no FAQ. NS Começar a conversar Será necessário clicar no item “Converse conosco” – botão amarelo na parte inferior direita da tela – e a seguir selecionar o tema desejado ou inserir a pergunta relacionada ao seu problema.

O assistente virtual Zed fornecerá a resposta relevante selecionando-a no FAQ. O bate-papo também pode ser iniciado Através do aplicativo dúzia Abra o menu do seu smartphone ou tablet. O caminho inclui selecionar a seção “Sobre nós” e, em seguida, “Conversar conosco”.

É possível falar com um trabalhador real?

O bot de bate-papo Zed permite que você se comunique operador não padrão Se precisar de ajuda mais específica para resolver um problema não listado no FAQ. Para iniciar uma conversa com a operadora, você precisará escrever a frase “falar com alguém” E espere o primeiro assistente gratuito responder ao chat.

Lembramos quais são as alternativas para o chat Correspondência (escrevendo para [email protected]) e redes sociais com um chat privado no Instagram, Facebook ou Comentários do Twitter.