5 jogos da série Ratchet & Clank chegando em novembro de 2022 – Nerd4.life

Sony dá início às comemorações do 20º aniversário da série Perguntas e barulhodeclarando isso 5 jogos da série Será incluído no catálogo PlayStation Plus Premium A partir de 15 de novembro de 2022, os jogadores de Ratchet & Clank: Rift Apart receberão conteúdo bônus gratuito, incluindo cinco escudos adicionais.

Abaixo você encontrará uma lista de jogos Ratchet & Clak que chegam ao PlayStation Plus Premium e aqueles já disponíveis no catálogo de serviços.

Saída 15 de novembro de 2022 No PS Plus Premium:

Ratchet e Clank (PlayStation 3)

Ratchet & Clank: Going Commando (PS3)

Ratchet and Clank: Up Your Arsenal (PlayStation 3)

Ratchet & Clank: Deadlocked (PS3)

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction (PS3)

Já disponível no catálogo PS Plus Premium:

Ratchet & Clank Future: Quest for Booty (PS3)

Ratchet & Clank Future: A Crack in Time (PS3)

Ratchet and Clank: All 4 One (PlayStation 3)

Ratchet & Clank: Full Frontal Assault (PS3)

Ratchet & Clank: Into the Nexus (PS3)



Ratchet & Clank comemora 20 anos

Como mencionado no início, você receberá Ratchet & Clank: Rift Apart hoje Pacote de Escudo do 20º Aniversário Através da atualização gratuita 1.004, que inclui cinco escudos adicionais inspirados nos capítulos antigos da série, especificamente:

Ratchet & Clank Inspirado pelo Fogo em Will Armor: Atire à vontade

Armadura Olo-Flux, inspirada em Ratchet & Clank: A Crack in Time

Peitoral do Caçador de Tesouros, inspirado em Ratchet & Clank: In Search of Treasure

Armadura Marauder, inspirada em Ratchet: Gladiator

Armor Clank para celebrar o melhor ombro de todos os tempos

dentro Página de blog do PlayStation Dedicado ao 20º aniversário de Ratchet & Clank, você também encontrará uma retrospectiva da série, com feedback dos desenvolvedores da Insomniac Games, além de esboços e artes conceituais tiradas de diferentes capítulos da série.