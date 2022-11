Agora é um acordo

24























O mês de novembro que promete estar cheio de ofertas, também graças à aproximação da Black Friday, ele não podia perder,iPhone 14rei Os sonhos mais escondidos de milhões de italianos. Agora, o smartphone da Apple apareceu pela primeira vez no mercado há pouco mais de um mês e finalmente o estamos vendo Também disponível na Amazon Com descontos muito interessantes. E hoje é só tocar um baixo totalmente novo O que logo o tornou um dos smartphones mais vendidos no site de e-commerce. Nós o encontramos, de fato, com um 80 euros de desconto Há também a possibilidade Pague em parcelas sem juros. Se você estava esperando o momento certo para comprar o iPhone 14, hoje chegou.

em mim cabo tenho Dois canais dedicados a shows foram abertos: “Ofertas de Tecnologia” e “OfertasDcasa”. A primeira é para promoções em dispositivos técnicos e a segunda é para produtos domésticos (eletrodomésticos, alimentos, bebidas, higiene pessoal, bricolage, animais). Para se inscrever gratuitamente, basta clicar nos dois links abaixo.

O smartphone da Apple não precisa de muita introdução. Possui características únicas, garante altíssimo desempenho e é constantemente atualizado com novas funcionalidades. A última ordem cronológica é Novo modo de trabalho permitindo que você Gravação de vídeo ultra estável Mesmo nas circunstâncias mais complexas. A oferta é realmente tentadora e é por isso que aconselhamos a aproveitar logo: para algumas cores, os estoques já estão acabando.

iPhone 14: ficha técnica

O iPhone 14 “básico” é o modelo mais barato entre os modelos que a Apple lançou este ano. No entanto, a economia não está em consonância com os pobres. O smartphone continua sendo sempre um dos telefones com melhor desempenho em circulação e garante excelente desempenho. Mérito de um Ficha de dados Não se preocupe com o compromisso: a empresa Cupertino equipou suas principais máquinas com os melhores componentes disponíveis no mercado.

Começando de Tela Super Retina XDR de 6,1 polegadas com Tecnologia OLED Para contraste impressionante e preto absoluto. A resolução é muito alta e a fidelidade das cores também. e a Tecnologia True Tone Ajusta automaticamente o brilho de acordo com a luz ambiente, para proteger também a fadiga ocular. Sob o corpo encontramos Processador biônico A15O mesmo também é encontrado no iPhone 13 Pro. Para suportar 128 GB de memória, basta salvar fotos, fotos e documentos de trabalho.

Para descobrir todas as ofertas com antecedência, assine nosso canal do Telegram

Siga-nos no telegram

O iPhone se diferencia da multidão também e sobretudo pela qualidade do setor fotográfico. Este é também o caso a este respeito iPhone 14. Na parte de trás encontramos a solução inovadora com Sensor de imagem duplo colocado na diagonal. Ambos câmeras de 12 MP Garanta fotos e vídeos de alta qualidade. O recurso também é de muitos dos modos que encontramos no aplicativo da câmera, como um completamente novo Status de trabalho Projetado especificamente para vídeo em movimento. Há também melhorias no modo Cinema que estreou no ano passado.

Em comparação com o passado, a Apple também se concentrou em melhorar a autonomia: agora chega ao fim do dia sem muitos problemas. E o crédito também iOS 16 O que também traz novidades interessantes sobre usabilidade: agora é possível personalizar a tela de bloqueio com imagens, widgets e anéis de atividade de controle.

iPhone 14 oferecido na Amazon: preço e desconto

Super oferta com grande desconto para iPhone 14. Hoje encontramos em Preço 949€, pela primeira vez abaixo do limiar de 950 euros. o Desconto 80 euros, uma figura que nada mais é do que desprezo por um smartphone que está no mercado há muito pouco tempo e que é acima de tudo um iPhone. A Amazon também oferece uma opção Pague em parcelas sem juros Usando o serviço na página: 5 prestações de 189,80€ por mês. A disponibilidade é imediata e a entrega é feita muito rapidamente.

O dispositivo está disponível em várias cores.

Para descobrir todas as ofertas com antecedência, assine nosso canal do Telegram

Siga-nos no telegram