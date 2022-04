Testes gratuitos obrigatórios dos principais jogos para assinantes – Nerd4.life

De acordo com relatórios do Game Developer, a Sony começou a encomendar Ofertas obrigatórias Para desenvolvedores, para atribuí-lo aos assinantes do serviço PlayStation Plus Premiumcom base em algumas novas diretrizes que foram distribuídas aos profissionais e destinadas a Jogos que custam pelo menos 33 euros.

Ainda não há informações oficiais sobre isso, mas de acordo com alguns desenvolvedores que receberam as novas informações, essas demos parecem estar em vigor. testes gratuitos Eles são oferecidos como recompensas aos assinantes do PlayStation Plus, dentro da nova estrutura de serviço de assinatura que será organizada em três níveis diferentes, como vimos a partir de junho de 2022.

As experiências em questão serão obrigatórias para todos os jogos que custem mais de 33 euros (US$ 34 na América do Norte ou 4.000 ienes no Japão), embora não sejam obrigatórias para jogos que custem menos. Dura pelo menos duas horas.



PlayStation Plus, o logotipo de serviço da Sony

Os desenvolvedores têm 3 meses para iniciar a versão beta do jogo e a ideia é mantê-los disponíveis para os usuários do PlayStation Plus por pelo menos 12 meses dentro do serviço.

A Sony também está disposta a aceitar alguns Demonstração “Personalizada”, foi criado especificamente para permitir que você experimente jogos, além de experiências reais de duas horas, mas pode ser aprovado “caso a caso”, de acordo com as novas diretrizes. Além disso, a empresa pede aos desenvolvedores que realizem várias iniciativas, como fins de semana gratuitos e outros tipos de experiências e demos disponíveis para todos os usuários do PlayStation.

A mudança não é retroativa, então não se aplicará a todos os jogos lançados antes da mudança de diretiva, aparentemente. Além do impacto indiscutivelmente positivo para os usuários, o novo procedimento, se confirmado, terá alguns efeitos importantes Em desenvolvedores em particular, por várias razões. Além da quantidade de tempo e recursos necessários para criar uma demo, é preciso avaliar também o impacto de um teste de duas horas em alguns jogos, como jogos mais curtos, que são parcialmente compensados ​​pelo cut-off imposto pelo preço como fator diferenciador para reentrada.