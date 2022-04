Detalhes do vazador – Nerd4.life

Skullzi, o passageiro Que parece ter se especializado no mundo da Bethesda nos últimos anos, divulgou algumas informações potenciais sobre Pergaminhos Sheikh 6 E outros projetos em desenvolvimento em Betesdaque obviamente tomamos exclusivamente como rumores duvidosos, mas é interessante acima de tudo porque a fonte em questão parece poder contar com alguns links em potencial.

Antes de tudo, em relação a The Elder Scrolls 6, o vazador em questão informou que está atualmente em pleno desenvolvimento, embora não estivesse em estágio avançado, com um lançamento que poderia acontecer entre 2025 e 2026, inclusive. O novo capítulo será definido em Hammervilleum ambiente caracterizado por uma simulação complexa do “sistema político”.

Segundo Skullzi, em The Elder Scrolls 6, vários elementos como traição, casamento e facção serão de grande importância no mundo do jogo, mas parece que não há lugar para um dragão, que não aparecerá no novo capítulo.

O vazador confirma que as equipes de Austin e Montreal da Bethesda Game Studios estarão trabalhando no Spyteam, um codinome que apareceu anteriormente para o jogo misterioso em andamento na empresa. Roundhouse estará trabalhando em um jogo PvPvE que “pode ​​nos surpreender”, enquanto Zenimax Online estará trabalhando em MMO de The Mandalorian.

Entre outros rumores, haverá um reinício do Quake “em discussão”, bem como Remasterização de The Elder Scrolls e Fallout Em desenvolvimento no InXile. Em seguida, haverá também um jogo de estratégia 4X centrado no universo de The Elder Scrolls e, no final, parece que o Xbox está transferindo uma quantidade significativa de recursos para a Bethesda, para apoiar a empresa em todos os projetos em andamento.

Skullzi põe as mãos em dizer que essas são coisas que ele “ouviu”, mas “não confirmou” pessoalmente, então vamos tomar isso como uma curiosidade não verificada. No passado, o vazador em questão divulgou vários materiais e informações sobre Starfield, alguns dos quais podem ser originais, embora os links nunca tenham sido confirmados.