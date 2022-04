WhatsApp, cuidado com esta mensagem de voz: este é o último golpe sério

Confira uma nova mensagem de voz do WhatsApp que esconde um golpe real. Então vamos ver como nos defender.

Uma nova campanha de phishing por cibercriminosos, que visa roubar informações e dados confidenciais de usuários do WhatsApp. Será necessário prestar atenção a uma mensagem de voz específica: vamos nos familiarizar com ela.

Atualmente, um novo golpe está infectando uma grande parte dos usuários que possuem uma conta O WhatsApp. Na verdade, esta nova mensagem que engana os usuários está se espalhando E-mailmas depende da enorme popularidade do aplicativo de mensagens Metade. Portanto, milhares de perfis recebem um (supostamente) no momento E-mail a partir de O WhatsApp O que fará com que eles saibam que você tem um arquivo Mensagem de voz para ouvircom muitos links anexados ao clique.

especialistas Armorblocksque explicou que a chamada vem de um endereço E-mail real ou razoávelpor sua vez implicado na infecção, e inclui um script pedindo ao destinatário para ouvir um suposto Uma mensagem de voz. é obvio que Botão de jogo grande Isso faz com que todos os usuários caiam na armadilha. Mas clicar nele acaba instalando um arquivo Malware O mecanismo é copiado e encaminhado para os endereços em seu catálogo de endereços. Por isso, aconselhamos a todos que nunca cliquem no botão grande se este e-mail chegar.

WhatsApp, a primeira assinatura a chegar: quem vai precisar da versão paga

Além disso WhatsApp pronto para monetização Com seu aplicativo que hoje conta com mais de dois bilhões de usuários ativos dentro dele. A estratégia de Menlo Park é uma estratégia clara, com os líderes do gigante prontos para fornecer Assinatura premium Para tirar o máximo proveito da funcionalidade multidispositivo. Para descobrir a indiscrição, como sempre, o portal especializado cuidou disso WABetaInfo. De fato, de acordo com o site, os usuários com essa assinatura poderão usar sua conta com no máximo 10 dispositivos.

Na verdade, o limite clássico para a funcionalidade de vários dispositivos é de 5 dispositivos vinculados. Este procedimento pode ser útil Especialmente em um ambiente de negóciosEspecialmente para empresas que usam o aplicativo para se comunicar com seus clientes. novo emprego Está inativo mesmo em Betas, Mas foi descoberto pesquisando nos meandros cifra A partir da versão beta mais recente do dispositivos iOS. Além disso, durante anos, a funcionalidade foi anexada ao dispositivo principal, em muitos casos um smartphone, enquanto agora é gratuito. No momento estão em falta Detalhes mais precisos sobre os tempos de lançamento E os preços da nova assinatura. Então teremos que esperar semanas para saber todas as novidades sobre isso.