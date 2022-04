PlayStation Now está prestes a perder 56 jogos, antes de mudar para Plus Premium – Nerd4.life

Playstation agora Ele mudará para o PS Plus Premium no final de junho, mas antes disso Você perderá 56 jogos de PS4 e PS3. A lista inclui jogos populares das sagas Castlevania, Sonic, Metal Gear Solid e muito mais.

Vamos primeiro olhar para os jogos que serão removidos do PlayStation Now em 3 de maio, no formato PS4:

Vitória de Akiba (somente América do Norte)

Akiba Tour (somente América do Norte)

2. anomalia

fim do exílio

Hotel Transilvânia 3

lindo planeta

NBA 2K18

Não há tempo para explicar

Estrelas de distiridina

Parada final

clube de golfe 2019

Vamos para o que será Removido 17 de maio do PS Now, também no formato PS4:

Destrua todos os humanos

MGSV GZ

MGSV

MX vs ATV Supercross Encore

mania sônica

força sônica

Equipe de corrida do Sonic

anões

Virtua Fighter V

Valkria Chronicles Remasterizado

WWE 2K19



Agora vamos ver quais jogos serão removidos 3 de maio do PS Now no formato PS3:

Fechamos com uma lista Jogos de PS3 foram removidos do PlayStation Now em 17 de maio:

Alex Kidd no filme Miracle World

o monstro mudou

Ultra Bomberman

Castlevania Senhor das Sombras

Catarina

zona de quadrinhos

táxi louco

luta de cobras

machado de ouro

Casa dos Mortos 3 + 4 + exagero

equipamento de elevação de metal

MGS4

noites em sonhos

Operações Renegadas

serra de pesca do robalo

Coleção Silent Hill HD

aventura sônica

Sonic Aventura 2

Sonic 4 Episódio 1 + 2

lutadores sônicos

gerações sônicas

Sonic vai

Super Hang Eun

vingança shinobi

Virtua Fighter 2 + V.

Yakuza 4 + 5

Zeno Clash 2

Não sabemos se esta lista é final e também é possível que alguns desses jogos sejam reintroduzidos à medida que a nova lista chegar PS Plus Premium. Existe a possibilidade de que a Sony precise redefinir os termos dos acordos com os respectivos editores. No momento, não temos uma lista de jogos PS Plus Extra e PS Plus Premium, então só podemos esperar por um anúncio da Sony, espero que chegue nas próximas semanas.

Por fim, destacamos que a Sony revelou o que acontece se você assinar o PS Now e o PS Plus a partir de 22 de junho de 2022.