Edição limitada: o futuro será totalmente digital?

A chegada de consoles de nova geração marcou o início de uma nova era digital. Pela primeira vez, a Microsoft e a Sony projetaram consoles de jogos totalmente livres de suporte físico. Por um lado encontramos o Xbox Series S é uma versão mais barata e menos potente do X Series, e por outro lado existe o Playstation 5 Digital que compartilha as mesmas especificações do Playstation 5, mas não possui o leitor óptico. Já falamos sobre as vantagens das cópias digitais, sem descurar a importância dos videogames clássicos disponíveis em disco.

Por outro lado, outros acham os itens de edição limitada muito interessantes, pois podem enriquecer sua sala com várias figuras de ação e pôsteres, bem como a capacidade de ouvir a trilha sonora ou explorar obras de arte com interesse e interesse. Artistas que colaboraram no desenvolvimento de videogames. como muitos outros para Esclarecimento O conteúdo do título reproduzido, se você estiver particularmente interessado em propriedade intelectual. No entanto, há outro elemento, muitas vezes esquecido, que deve ser levado em consideração ao comprar uma edição limitada.

Seu baixo preço, junto com as especificações técnicas da nova geração, torna esses aparelhos de jogos realmente interessantes para os jogadores. Além disso, a Sony e a Microsoft estão se promovendo muito Serviços Digital, especialmente Game Pass, Playstation Now e lojas digitais que estão em ambas as plataformas.

No entanto, quando chegamos em 2021, as coisas mudaram dramaticamente. Hoje estamos até falando de jogos em nuvem e, portanto, da possibilidade de jogar mesmo sem o próprio console. videogames em formato digital Já é norma, principalmente no período recente marcado pela epidemia, que vem registrando vendas surpreendentes. A mesma Sony e Microsoft lançaram dois controladores em todo o mercado Sem leitor óptico قارئ . Os novos Xbox Series S e Playstation 5 Digital são, na verdade, consoles exclusivamente compatíveis com videogames em formato digital.

Muitas empresas previram o domínio dos videogames digitais há vários anos. Para algumas plataformas, sempre esteve lá, enquanto outras apenas recentemente o adotaram. O principal problema com esse método de distribuição é a disponibilidade de conexões de alta velocidade à Internet. Se você não tiver uma conexão rápida o suficiente, baixar um software digital é realmente inconveniente. É justamente por isso que consoles como o PSP Go ou a ideia inicial que a Microsoft apresentou para o Xbox One levaram ao desespero entre as pessoas. O chamado “bloco” simplesmente não estava pronto para receber um console totalmente digital, pois ainda está fortemente associado aos videogames na forma física.

O que acontecerá com as edições limitadas?



D Dome Edição Especial

Neste ponto, surge a pergunta: se os videogames serão distribuídos exclusivamente em formato digital, O que acontecerá com a edição limitada? Alguns fabricantes já responderam a esta pergunta, distribuindo uma versão digital das edições limitadas. Por exemplo, foi o que aconteceu com as populares séries Call Of Duty e Assassin’s Creed (para este último apenas na versão Xbox), que sugeria limitada com o videogame distribuído através de um código inserido na respectiva loja online. Por outro lado, a edição limitada “tradicional” com o videogame em disco não faria sentido para proprietários de Xbox Series S e Playstation 5 Digital. O mesmo vem acontecendo no mercado de PC há anos, então é apenas uma questão de tempo antes que a transformação completa do mercado de console também ocorra. Os compradores associados ao formato físico provavelmente ficarão desapontados, pois não esperamos ver duas edições limitadas em favor das edições apenas digitais. O download do software está disponível em todos os consoles, mesmo aqueles com um leitor óptico. Assim, o produtor pode se dedicar à criação de uma única cópia, à disposição de todos, evitando a dificuldade de ter que dividir a produção em formato físico e digital.



Cyberpunk 2077 Collector Edition

As edições limitadas também são itens de grupo, que pode ser revendido anos depois, pois pode ganhar valor adicional com o tempo. Mas que valor pode ter uma edição limitada sem um videogame? Deseja comprar um, sabendo que o código de download já foi resgatado por outro usuário? Tomando Skyrim Limited Edition como exemplo (um título lançado há dez anos), podemos dizer que ainda hoje tem valor. O conteúdo desta versão ainda é apreciável e mesmo que não haja um disco com o jogo oficial dentro, sabemos que Skyrim pode ser encontrado praticamente em todos os lugares. Esse tipo de pensamento nos deixou bastante confiantes quanto ao eventual abandono dos videogames na forma física nas edições limitadas. Como já aconteceu no mercado de PCs, é apenas uma questão de tempo até que isso aconteça também nos consoles de nova geração, principalmente com a chegada do Xbox Series S e do Playstation 5 Digital.