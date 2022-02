Há a primeira grande atualização (KB5010414)

Nome de código KB5010414a primeira grande atualização do Windows 11 Disponível para todos: Você pode baixá-lo e instalá-lo imediatamente através do utilitário Windows Update. O pacote está cheio, recomenda-se iniciar o procedimento quando o computador não estiver ocupado com outros processos. Vamos ver quais as inovações mais significativas que foram introduzidas com a versão 22000.527, que já foram parcialmente reveladas pelas últimas versões que a Microsoft publicou nos canais para Insiders.

KB5010414 para Windows 11: Downloads e notícias

Há antes de tudo um novo uma loja com apoio em aplicativos Android pela plataforma Amazon Appstore, mas inicialmente apenas para os Estados Unidos. Na Itália, teremos que esperar um pouco mais (ou recorrer a algumas soluções para contornar o bloqueio regional). O recurso, que o grupo de Redmond queria tão desesperadamente para preencher a lacuna entre o ecossistema de desktop e móvel, é bem ilustrado no vídeo a seguir.

Inicialmente, duas escalas são projetadas especificamente para quem trabalha nelas trabalho inteligente: botão na barra de tarefas para Ative ou desative o microfone com um clique e possibilidade Compartilhamento de janelas abertas durante uma reunião e videochamada Assim como com AirShare.

Quanto ao ferramenta, uma janela de tempo ao vivo aparece na barra de tarefas. A sobreposição do ponteiro do mouse abre a tela que contém todos eles. O recurso é personalizável.

Eles estão finalmente de volta data e hora em monitores secundários conectados ao computador. Isso é culpa de muitos usuários Windows 11 Eles pediram para preencher: ele disse, feito.

Novo media player e bloco de notas (Notepad)

a grande atualização O sistema operacional também traz um redesenho de dois programas pré-instalados (eles são baixados ou atualizados pela Microsoft Store). vamos começar de reprodutor de mídiaEste é o resultado. Todos os detalhes em Peça sobre o tema.

Também altera um arquivo Bloco de anotaçõesa bloco de notas, com o agora inevitável suporte para o Modo Escuro, emojis coloridos e novas ferramentas de edição. Análise aprofundada das notícias emartigo personalizado.

Conforme escrito no início, para baixar a primeira grande atualização da plataforma, tudo o que você precisa fazer é começar atualização do Windows (ou mudar de Catálogo do Microsoft Update). A reinicialização é necessária. Deve-se notar que alguém pode não ver imediatamente a disponibilidade do pacote e ter que esperar alguns dias, como sempre acontece com esse tipo de lançamento.

Com esta atualização, Microsoft Ele intervém em alguns aspectos-chave do sistema operacional, responde ao feedback do usuário e articula suas ambições para desenvolvimentos futuros.

O objetivo declarado é continuar a desenvolver uma relação rentável com a comunidade, antes de mais, beneficiando do apoio que lhe garante de dentropara contrariar o caminho de evolução do Windows 11. No post partilhado no blog oficial, há também uma indicação de futuros projetos relacionados com metaverso.

Consultar Todas as últimas ofertas De Punto Informatico.