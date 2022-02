É hora de comprar o S21 e o iPhone 12/12 Mini

Com o lançamento de novos modelos da Iphone E as principais lojas Samsung (O infame trio Galaxy S22), muitos de vocês comprarão um telefone de geração mais antiga. Alguém poderia dizerporcariaEm vez disso, incentivamos essa prática, porque muitas vezes, se a atualização para a nova versão não for muito grande, faz sentido comprar o dispositivo anterior e também obter uma economia significativa no preço de venda. Tanto o S21 quanto o iPhone 12 podem ser periféricos Minha dica é interessante: Aqui está o porquê.

Samsung Galaxy S21 ou iPhone 12 em 2022: ainda faz sentido?

Vamos lá, nós lhe dizemos sem fazer você esperar muito: Sim, faz todo o sentido. De fato, em nossa opinião Eles são perfeitostambém porque pode ser levado para casa por um preço realmente atraente.

em primeiro lugar, Samsung Galaxy S21 leve para casa um € 609,90Mesmo se ele esbarrar em seu irmão recém-nascido, Galaxy S21FE para 548,80€ Através de um vendedor terceirizado na Amazon.

Dado que o preço do S22 é superior a 850 euros, se você não afirma ter o último lançamento, mas ainda deseja um modelo Android premium com excelente câmara de disparo, resistência e design de ponta … bem. Os carros-chefe mencionados acima são realmente uma pechincha. Nós lhe contamos mais: De certa forma, o principal assassino de janeiro é uma escolha que faríamos imediatamente, sem pensar por um momento.

O mesmo pode ser dito sobre iPhone12: você terá um € 799 Na versão de 128 GB (não recomendamos a versão de 64 GB porque existem alguns agora). Estamos falando de um dispositivo que foi atualizado para as redes 5G mais recentes, com tela OLED, câmeras principais (o novo tem algumas outras preciosidades de software como o Cinematic Mode) e um design que permanece inalterado em relação aos periféricos de 2021, exceto pelo entalhe e câmeras. Unidade de imagem.

Muitos de nós estão sempre à espera dos novos dispositivos para comprar o topo da gama do ano anterior que, graças à desvalorização e aos preços de rua online, tornaram-se alternativas interessantes e interessantes.

Eu pessoalmente aproveitei os descontos de Natal para comprar iPhone 12 mini (Adoro pequenos telefones / tablets / computadores) graças às promoções no Amazonas. Hoje, no entanto, esta pequena joia está com preço mais baixo do que em dezembro: 670,20 euros para colorir Produto (vermelho). É o meu favorito, combinado com um Cobertura de Maçã Kumquat (solidão 25,00 euros) Então, é muito interessante

O que você acha disso? Você compra as versões mais recentes ou compra os modelos da geração anterior?