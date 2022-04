A promoção está de volta à Itália com a Série S – Nerd4.life

batatas fritas Pringles Eles voltam para dar Xbox Game Pass Também na Itália, com uma nova promoção que também inclui a possibilidade Ganhe um Xbox Series S. Em edição limitada, todos estão associados à compra dos famosos “pipes” de Pringles.

Compre qualquer tubo de Pringles Crisps de 11 de abril de 2022 a outubro de 2022 e ganhe um mês de Xbox Game Pass Ultimate LivreEnquanto a segunda fase da promoção também inclui entrar em um concurso para ganhar um Xbox Series S temático, apresentando uma cor vermelha especial que também inclui o console relacionado.



Pringles e Xbox, uma nova competição na Itália

O Xbox Game Pass Ultimate só pode ser acessado por um mês grátis para todos e a oferta é apenas para quem ainda não se inscreveu no serviço ou não participou no passado, então é Válido apenas para novos assinantes para o serviço Microsoft.

A segunda fase do concurso, conforme descrito no lista específicaexige que você se registre em uma conta Kellogg ou faça login com a conta com a qual já registramos e insira uma imagem do seu recibo de compra, bem como o código de 19 dígitos indicando a quantidade exibida no tubo Pringles, para poder entrar o concurso para ganhar uma unidade Xbox Series S ou Control.

Esta não é a primeira vez que essa colaboração ocorre, mesmo na Itália: anteriormente, a oferta era válida por uma semana de Xbox Game Pass e, neste caso, a proposta é ainda mais rica, mesmo que seja destinada exclusivamente para novos assinantes pode limitar um pouco o uso.