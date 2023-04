Redfall, uma reflexão agridoce sobre o estado do Xbox de Klobrille Insider

Redfall Isso causou muita discussão nessas horas e, à luz das últimas atualizações do jogo, o conhecido insider Klobrille postoureflexão amarga sobre caixa do xbox Ele destaca vários problemas críticos de gerenciamento que os proprietários de console parecem estar negligenciando.

A Microsoft precisa ter cuidado agora para garantir que os proprietários do Xbox não se sintam assim usuários de segunda classeKlobrille escreveu: “A notícia de Redfall sem o modo 60fps no lançamento, depois que o jogo foi mostrado nessa taxa de quadros em todas as promoções de jogos até agora, é um bolo.”

O Xbox foi muito claro sobre querer isso Expansão para PC e celular, por anos. O PC Game Pass, em particular, está recebendo um grande impulso e a Microsoft até desenvolveu títulos originais que não apareciam nos consoles no lançamento (Microsoft Flight Simulator, Age of Empires, Ara: History Untold) para oferecer um excelente experiência no PC e colocar o Xbox em segundo plano.”

“EU”Aquisição da Activision Blizzard É também sobre algo diferente do mercado de consoles: a Microsoft está interessada na King para expandir no mobile e a Blizzard para crescer mais no PC. E isso é completamente compreensível, desde que a base de fãs continue desfrutando de uma ótima experiência”.

Bem, os consoles Xbox não tiveram grandes mudanças em vários anos Recursos solicitados em outro lugar. Um feedback um tanto forte em relação ao sistema de conquistas do Xbox, painel em geral ou recursos de DVR não resultou em melhorias significativas.”

Os proprietários de consoles Xbox agora estão acostumados a possuir menos exclusividades Nintendo ou PlayStation. Embora eu ame tanto o Pentiment quanto o Grounded, O ano de 2022 foi simplesmente inaceitável Na vanguarda da quantidade de suprimentos primários do Xbox. E claro que não ajuda que títulos como Ara estejam apenas no PC.”

E depois tem a questão da distribuição, sem entrar em mais detalhes, é difícil entender o que realmente está acontecendo nos bastidores, mas a Microsoft parece estar no momento. Não é possível produzir controladores suficientes, para ficar atrás do PS5 mesmo em mercados onde era mais forte que a plataforma da Sony anteriormente. “

“Xbox LIVE Gold agora é um meme. Os usuários do Xbox só precisam pagar para jogar online, literalmente os mesmos jogos e nos mesmos servidores gratuitos no PC. Os jogos com ouro concedidos a cada mês agora são atribuídos a um erro de relações públicas”.

Além disso, ainda não houve desenvolvimento oficial na frente de opções Expansão de armazenamento Ou jogue seus próprios jogos Xbox Cloud Games. “

343 Industries e Halo, o ícone do Xbox, foram duramente atingidos por demissões na Microsoft.O destino da nova campanha de Halo é desconhecido no momento: deve haver mais comunicação dos executivos no caso de uma propriedade intelectual tão importante. Halo precisa de uma perspectiva para o futuro. “

“A verdade é que o melhor lugar para jogar os títulos do Xbox, disponíveis e futuros, não é nos consoles, mas no PC. Entendo a necessidade da Microsoft de ir além dos consoles para fazer o Game Pass funcionar, não sou ingênuo, mas não à custa de deixar sua base de fãs para trás.”