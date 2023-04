Sony está mirando em jogos em nuvem, entre o PlayStation Q Lite e seus novos contratados

Como o The Verge relatou em um artigo recente, parece que sony Faz um pagamento geral para jogos na nuvem Com as últimas notícias que saíram da empresa japonesa, incluindo o suposto Playstation q lite portátil jogar remoto e Novos compromissos Especificamente nesta região.

Neste caso, estes dias apareceram Vagas para 22 vagasNa Sony PlayStation, todos têm se concentrado em jogos em nuvem e especialmente no desenvolvimento dessa tecnologia com o objetivo de “fazer uma visão estratégica de streaming e jogos em nuvem no PlayStation”.

“Você é um inovador em produtos de streaming em nuvem? Então você concorda que os jogos em nuvem estão a caminho de se tornar um player importante na indústria de jogos”, diz parte de um anúncio. Oportunidade de trabalho para gerente de gerenciamento de produtos para jogos em nuvem, postada pela Sony.

Além disso, a empresa também está procurando cinco Senior Platform Engineers, três engenheiros de software, dois gerentes de projetos técnicos e pelo menos um redator técnico, bem como quatro engenheiros de confiabilidade e vários outros elementos para colocar nesta área de tecnologia específica.

Esses papéis devem se encaixar Grupo de Tecnologia do Futuro da Sony Interactive Entertainment (FTG), uma divisão que a própria Sony diz ter a tarefa de liderar a “revolução dos jogos em nuvem”, nada menos, com a visão de trazer “videogames com qualidade de console para qualquer dispositivo”.

Em suma, parece que a Sony PlayStation pretende levar os jogos em nuvem muito a sério e esta nova divisão deve representar uma parte importante do futuro desenvolvimento tecnológico da empresa no campo dos videogames.

Prova disso também é dada pelo recente surgimento de informações sobre o suposto PlayStation Q Lite, ou um dispositivo portátil projetado especificamente para poder jogar em qualquer lugar, aproveitando a função Remote Play do PS5, embora ainda não haja um oficial. . confirmações a esse respeito. Segundo algumas fontes, como Tom Henderson, este dispositivo já terá um período de lançamento definido para novembro de 2023, possivelmente em linha com outros desenvolvimentos de jogos em nuvem da Sony.