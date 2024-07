Por que um teclado QWERTY contém letras nesta ordem? A explicação parece contra-intuitiva!

O teclado QWERTY é uma parte tão familiar de nossas vidas que raramente paramos para nos perguntar por que ele foi projetado dessa forma.

É um design que parece existir desde sempre, mas na verdade é o produto de uma época específica e de interesses específicos. Para saber mais sobre a origem do teclado QWERTY, devemos Voltando ao final do século XIXQuando as máquinas de escrever começaram a se espalhar.

As primeiras máquinas de escrever apresentavam um layout alfabético, com as letras organizadas em ordem Em ordem alfabética. No entanto, este layout provou ser tão problemático quanto as alavancas das espécies vizinhas Eles entraram em confronto com frequência, causando gargalos. Christopher Latham Schulz, inventor da máquina de escrever Remington, tentou resolver este problema reorganizando as teclas. Era o objetivo dele Diminua sua velocidade de digitação Certifique-se de que as letras usadas com frequência não sejam colocadas próximas umas das outras, o que reduz o risco de confusão.

Escrever mais devagar tem vantagens

Layout QWERTY de saída Não foi ideal em termos de velocidade de escrita, mas resolveu o problema de interferência. Com o tempo, o teclado QWERTY tornou-se o padrão da indústria, com a vantagem de uma base instalada cada vez maior. Mesmo quando as máquinas de escrever mecânicas foram substituídas por computadores, o layout QWERTY permaneceu, em parte devido ao hábito e em parte porque muitas pessoas aprenderam a digitar nesse layout.

À medida que a tecnologia avança, outros layouts de teclado foram desenvolvidos, como o layout Dvorak, que visa melhorar a ergonomia e a velocidade de digitação. No entanto, o teclado QWERTY continuou a ser a escolha mais popular, mesmo que não fosse o mais eficiente. A familiaridade e a rigidez desempenharam um papel importante na manutenção do teclado QWERTY como padrão predominante.

Então, Por que ainda usamos o teclado QWERTY? Basicamente, porque é o teclado que aprendemos a usar e com o qual crescemos. Apesar das suas falhas, resistiram ao teste do tempo e continuam a ser uma parte importante do nosso mundo digital. Embora layouts alternativos possam oferecer benefícios de velocidade e conveniência, é improvável que o teclado QWERTY desapareça tão cedo. Tornou-se parte da nossa história e continua a ser uma ferramenta de comunicação familiar, embora imperfeita.