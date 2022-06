Quinze anos atrás, o primeiro iPhone apareceu: da visão de Jobs à aquisição do mercado de ações

Ouça a versão em áudio do artigo

Faz exatamente quinze anos desde que a Apple levou seu primeiro iPhone às lojas. De fato, era 29 de junho de 2007, quando o primeiro modelo do smartphone Cupertino apareceu pela primeira vez nas lojas americanas da Apple. Quinze anos em que a empresa californiana deu origem a uma corrida imparável que a tornou a indiscutível Rainha de Wall Street. E isso realmente provou que Steve Jobs, o CEO visionário que apresentou o primeiro iPhone – durante uma conferência em São Francisco – estava certo: “Este é o dia pelo qual eu estava ansioso há dois anos e meio. De vez em quando surge um produto revolucionário que muda tudo… ».

revolução móvel

O iPhone realmente mudou tudo. Porque a pedra angular da revolução chama-se smartphone. Um dispositivo que mudou nossos hábitos e a forma como nos comunicamos, nos movimentamos e pagamos. Isso mudou o equilíbrio das finanças, porque enquanto os iPhones chegavam às prateleiras das lojas da Apple, as empresas petrolíferas dominavam Wall Street. E a Apple já era uma empresa de tecnologia forte o suficiente, mas ainda procurava uma ideia que pudesse mudar seu destino. Mas dentro de alguns anos, o equilíbrio foi perturbado.

IPHONE, TODOS OS MODELOS DE 2007 ATÉ AGORA carregando …

Invasão de Wall Street

Em 29 de junho de 2007, quinze anos atrás, as ações da Apple estavam sendo negociadas a 4,35 centavos. Enquanto o valor de mercado de Cupertino era de pouco mais de US$ 105 bilhões. Era apenas o começo de uma escalada maravilhosa.

preços das ações carregando …

Já no final de 2007, as ações da Apple registraram + 65% em seis meses, e seu valor de mercado ultrapassou 170 bilhões. O sucesso do smartphone com a maçã ficou imediatamente claro para todos. A Apple do iPhone produziu cerca de vinte modelos. Suas ações subiram mais de 4.000% desde junho de 2007.

Valor de mercado carregando …

Primeira empresa de um trilhão de dólares

A Cupertino Company foi a primeira empresa em Wall Street a quebrar o muro de um trilhão de dólares para se tornar a primeira empresa de um trilhão de dólares (aconteceu em 2018). Mas então ultrapassou dois trilhões em 2020 e três trilhões em janeiro de 2022, antes de entrar no mercado em baixa. Os números são enormes.