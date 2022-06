Ron Gilbert foi atacado por fãs e não comentará mais sobre o jogo – Nerd4.life

De volta à Ilha dos Macacos É uma ótima notícia para todos os fãs da série, mas muitos não gostaram do novo estilo de desenho Que foi adotado pela equipe e pelos diversos torcedores e não hesitou em mencioná-lo de forma agressiva, Atacando Ron Gilbert E o empurrou para se distanciar da sociedade por uma decisão Pare de postar sobre o jogo.

A questão discutida é apenas uma, principalmente: o estilo gráfico adotado para Return to Monkey Island, fortemente caricatural e “expressivo”, Você não gostou Para muitos, que consideram muito longe do que um estilo clássico deveria ser.

A coisa entre outras é bastante estranha, considerando que a série nunca teve um estilo único, tendo mudado delicadamente sua caracterização de um capítulo para outro, mas é claro que os fãs não se empolgaram com esse novo desenvolvimento.

o controvérsia Na verdade, ele apareceu na época do lançamento do primeiro teaser, com Ron Gilbert imediatamente se encontrando defendendo as escolhas técnicas que a equipe fez, mas eles aprimoraram com o recente vídeo de jogabilidade lançado por ocasião do Nintendo Direct Mini, para um ponto que leva a ataques pessoais para Gilbert e outros desenvolvedores.

Tudo isso levou o autor do jogo – que por sinal não é quem os mandou dizer – a tomar atitude estrita: Apague muitos comentários e evite postar informações e outras considerações sobre o jogo em desenvolvimento.

Ron Gilbert escreveu em seu blog pessoal do Grumpy Gamer: “Vou fechar os comentários, as pessoas estão ficando malvadas e eu tive que cancelar alguns ataques de personagens. É um ótimo jogo e todos na equipe são muito trabalhadores. Orgulhoso disso. Jogue ou não jogue, mas Não estrague isso para mais ninguém. Não vou postar mais nada sobre o jogo, isso me tirou a diversão de compartilhar.”