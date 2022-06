Jogadores enviam fotos de pênis para desenvolvedores em troca da data de lançamento – Nerd4.life

Sim, o título está correto e você leu corretamente: alguns usuários parecem estar postando fotos com pênis Para os desenvolvedores da Sony Santa Monica como moeda de troca para obter Informações sobre a data de lançamento A partir de Deus da Guerra: Ragnarok Para PS5 e PS4.

Tudo começou com um post no Twitter de Estelle Tijani, o produtor de God of War: Ragnarok, que revelou ter recebido fotos de genitais masculinos de alguns jogadores com um pedido de data de lançamento em anexo. Em suma, uma espécie de troca.

“Dica: enviando fotos de pênis pedindo a história de God of War, Ragnarok não me deixa revelar a data de lançamento”, disse Tijani. “Para as pessoas que fazem isso, quando isso funcionou para você?”

Isso não passou despercebido pelo diretor Cory Barlogque explodiu em um frenesi compreensível, pisando nas mídias sociais pedindo a esses homens engraçados para desistir de sua “mercadoria”.

Barlog começa “Você está brincando comigo?” “Eu não posso acreditar que eu tenho que dizer isso, mas não envie fotos bobas para ninguém nesta equipe, ou qualquer outra pessoa na indústria. Eles arrebentam seus traseiros para mantê-lo entretido. Mostre algum maldito respeito.”

Obviamente, a espera para descobrir a data de lançamento de God of War: Ragnarok está se tornando preocupante, especialmente porque o anúncio no decorrer do dia parecia uma certeza e foi adiado para o último minuto. No entanto, isso claramente não justifica tal comportamento desrespeitoso por parte dos “fãs” do PlayStation.