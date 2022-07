MacBook Pro M2 aquece até 108 graus por estrangulamento, não por fusão – Nerd4.life

o MacBook Pro M2 Ele tem um grande problema com Temperatura altamuito para chegar 108 graus Em seguida, para o acelerador, para evitar possíveis danos ao sistema. Isso claramente não é o melhor para um laptop que custa mais de 1.500 euros.

Throttle é um mecanismo de segurança do processador que reduz automaticamente a velocidade do clock quando a temperatura do sistema atinge o Tcase. Desta forma, o usuário é informado de que existe um problema de superaquecimento que deve ser cuidadosamente monitorado.

A análise foi conduzida por Vadim Yuryev, da Mac Tech, que também descobriu outros problemas com o novo MacBook Pro, como o lançamento lento com SSD 256 GB, o que é pior que a versão anterior (que tinha dois SSDs de 128 GB). O problema de superaquecimento foi registrado exportando um vídeo Canon 8K RAW. Esta é uma tarefa muito tediosa para o sistema, mas nenhum Mac jamais atingiu essa temperatura, nem mesmo um com um Intel SOC.

De acordo com Yuryev, um ventilador não é suficiente para resfriar o sistema e serão necessários pelo menos dois. Durante os testes, a ventoinha do MacBook Pro M2 funcionou a 7200 rpm, que é a velocidade máxima, mas não havia nada a fazer: o M2 teve que baixar o clock de 3200 MHz para 1894 MHz para ficar confortável. Calor, ficando atrás da GPU, que passou de 1.393MHz para 289MHz.

Obviamente, o problema também se refletiu nos benchmarks, que foram piores que os do M1 Pro, que lembramos em 2020. A essa altura, nos perguntamos como os MacBook Air M2s sem ventoinha podem esfriar o suficiente. Talvez testes futuros nos revelem.