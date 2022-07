Direção, enredo, personagens e cenários (atualizado) – Nerd4.life

GTA 6 Talvez ele tenha sido uma grande vítima um vazamento Isso revelou tudo sobre o jogo: de um tempo Saída No enredoPor meio de personagens, configurações, duração da campanha, tempo de revelação, plataformas de referência e muito mais.

É um documento enorme, fruto do trabalho de quem tem muito tempo livre e imaginação ou depende de fato do material original de Grand Theft Auto VI. Vários elementos refletem vazamentos recentes sobre a história, personagens e configurações de GTA 6, mas entram em mais detalhes.

De acordo com essas informações, GTA 6 Será anunciado oficialmente este verãomas será lançado dentro deOutono de 2024 E a Apenas em plataformas de próxima geração, então PC, PS5 e Xbox Series X | S. PlayStation 4 e Xbox One ficarão de fora, pois era legítimo imaginar um projeto com tais cronogramas e ambições.

Em desenvolvimento desde 2014, Grand Theft Auto 6 Você vai se orgulhar de sua campanha Duração Cerca de 75 horas e uma um mapa Isso se estende por aproximadamente 225 quilômetros quadrados no total, incluindo locais como Liberty State, Carcer City, Vice City, Cottonmouth e instalações na América do Sul.

o Ansar Serão três: Ricardo, Casey e Rose. O primeiro é um ex-agente especial colombiano obcecado por dinheiro e poder, o segundo é um ex-boxeador, imprudente do trio mas sem a psicose de Trevor, enquanto finalmente Rose é descrita como uma mulher que parece malvada, mas na verdade é muito fria e assertiva, mesmo sinistro.

Será possível Mudar de um personagem para outro Livremente após os estágios iniciais da campanha, mesmo que o efeito visual seja diferente do GTA 5, com uma espécie de zoom rápido nas ruas até a localização do herói que queremos verificar, em vez de um tiro de cima.



GTA 5, arte oficial com os três heróis

lá Encontro A partir de GTA 6, você começará com uma introdução ambientada na América do Sul, como mencionado, e depois evoluirá de Vice City, onde Ricardo, Casey e Rose terão a oportunidade de se conhecer e decidir formar uma gangue para perseguir seus objetivos.

O suposto vazamento inclui um arquivo o último A campanha, embora pareça que alguns aspectos ainda estão sujeitos a alterações, e uma longa lista de atores coadjuvantes (com dois Retornos emocionantes), veículos, música e muito mais.

Modernização: A conta do GTA VI LEAK no Reddit afirma que o documento não contém informações roubadas dos escritórios da Rockstar, mas sim uma Um monte de rumores e idéias imprudentes Ele e outros desistentes compartilharam isso no passado.

GTA VI LEAK disse: “Eu não escrevi o documento vazado. É principalmente baseado em minhas postagens, mas não o escrevi.” “Quem fez isso fez um ótimo trabalho que deve ter levado muito tempo, mas eu não fiz. Não é um relatório ou documento oficial como muitas pessoas sugerem. É um monte de informações dos meus posts e também dos outros. Vazamentos famosos.”