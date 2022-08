Problemas com o motor do foguete

A partida da nave Orion com o novo porta-aviões SLS de Cabo Canaveral foi cancelada devido a um problema técnico

NASA atrasa o lançamento rezzo da missão Artemis 1.

uma Problema do motor nº 3 Ele liderou a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço primeiro a suspender temporariamente a contagem regressiva para o lançamento (a contagem regressiva foi interrompida quando faltavam 40 minutos para permitir que os técnicos resolvessem problemas que surgiram com um dos quatro motores do RS-25) e depois adiou-a até o próximo 2 ou 5 de setembro. No momento, parece que a possibilidade de uma rachadura estrutural se formar no palco central do foguete foi descartada: o problema parece estar relacionado à formação de gelo. De fato, também se falou de um possível vazamento de hidrogênio, que parece ter surgido no mesmo local que sofreu infiltrações durante um ensaio de primavera.

O reabastecimento já estava cerca de uma hora atrasado Por causa das tempestades no Kennedy Space Center, na Flórida. Os engenheiros estão trabalhando no problema 3 e coletando o máximo de dados e informações possível.



Explicações de especialistas "A NASA anunciou o programa Scrub – o que significa que a janela de lançamento programada foi cancelada – porque na fase de carregamento do propelente no avião, foi encontrado um problema que poderia comprometer a missão. Muitas vezes acontece em missões desse tamanho. Espero que este seja um problema que possa ser resolvido na plataforma de lançamento para alinhar a decisão com a data de lançamento prevista para sexta-feira, 2 de setembro", comenta ele ao Corriere della Sera. Biagio Cutugno, responsável pelas operações ArgoMoon, O único satélite europeu a bordo da missão, projetado e montado pela Argotec, com sede em Turim.









































































































astronauta da NASA amor stanEle também disse à BBC que esses tipos de problemas técnicos eram “muito comuns, especialmente para o primeiro voo de uma nova espaçonave”.

declarações da NASA Nada para se preocupar, em suma, para especialistas, profissionais e a própria NASA. Comentando ao vivo nos microfones da NASA: ‘Atrasos são muito normais’ Bill Nelson, administrador da NASA e ex-astronautaEle acrescenta: “É um sistema muito complexo e tudo tem que funcionar perfeitamente. Tenho experiências pessoais com outras missões em que atrasamos o lançamento quatro vezes. Esta é uma oportunidade de coletar dados e informações para aumentar a segurança e melhorar a operação.”

dia de lançamento Esta manhã tudo estava pronto Centro Espacial Kennedy em Cabo Canaveralrampa de lançamento 39B, para a primeira etapa de Uma missão para devolver o homem à lua Mais de cinquenta anos após a queda de Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Se a próxima “caminhada” do homem na Terra da Lua é esperada Não antes de 2024, Começa hoje – 29 de agosto – Fase de teste E prepare a NASA para atingir o objetivo. E vamos começar com Ártemis I, A primeira missão para testar o novo vetor espacial sistema de lançamento espacial E a nova nave espacial ÓrionNo momento, não há astronautas a bordo. “Os principais objetivos do programa Artemis I são exibir os sistemas Orion em um ambiente de voo espacial e garantir um retorno, pouso, liberação e recuperação seguros antes do primeiro voo tripulado no Artemis II”, explica a NASA.

Tempos esperados O lançamento de hoje está definido em um período de duas horas a partir de 14h33 (hora italiana). Quando começará em 2 de setembro ou 5 lA tarefa levará 42 dias, 3 horas e 20 minutos: Viajaremos 1,3 milhão de milhas (mais de dois milhões de quilômetros) para circunavegar o satélite.

Hoje, 29 de agosto, por volta das 10h, começaram as operações de reabastecimento do foguete que levará a espaçonave Orion à órbita. O transportador é chamado de Space Launch System (SLS) e Como Giovanni Caprara explica aquiele é mais forte do que nunca. Tem 98 metros de altura e pode transportar até 30 toneladas para a lua. Foi construído pela Boeing e custou aprox. US$ 22 bilhões. Dois propulsores de combustível sólido, posicionados em cada lado do foguete, e um palco central com hidrogênio líquido, colocarão a espaçonave Orion em órbita (onde os astronautas estarão a bordo no futuro). A partir daqui, um segundo estágio intermediário se encarregará de dar partida no motor para permitir que a espaçonave chegue à lua.

O verdadeiro herói da missão Artemis I é Óriona primeira nave espacial – construída pela Lockheed Martin – para viagem no espaço profundo (Custou cerca de US$ 14 bilhões.) Aqui, na próxima missão Artemis II, ele será encontrado a tripulação, composto por quatro astronautas, pousará na superfície da lua. Ela agora está viajando “sozinha”, em uma importante viagem de teste (A bordo haverá manequins equipados com sensoresCompreender os efeitos das viagens sobre os seres humanos. “Ao sair do Centro Espacial Kennedy, você viajará mais de mil vezes a distância que a Estação Espacial Internacional voa em órbita baixa da Terra. A NASA explica:

unidade ESA Módulo de serviço em vez de ESA. Porque isso? Aqui você encontraráA estação de energia que alimenta e impulsiona uma nave espacial para o espaço. Fornece propulsão, controle térmico e energia elétrica gerada por painéis solares. Em missões com astronautas, a unidade de serviço também fornecerá sistemas de suporte à vida para a tripulação, incluindo água, oxigênio e nitrogênio.