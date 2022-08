Hino: O Experiente – Nerd4.life

O gênero aventura de terror é um dos mais bem sucedidos ao longo dos anos. Boa notícia para os fãs, mas é verdade que a desvantagem é que o mercado está bastante saturado com produtos similares. Para as equipes de desenvolvimento que decidiram embarcar no desenvolvimento de um novo jogo desse gênero, aparecer e ser notado é cada vez mais difícil: para isso, você precisa criar algo original, ou se quiser seguir um caminho mais tradicional. Uma característica do seu negócio.

Itens também movidos por um design gráfico O que valoriza muito os cenários: enquanto a animação parece um pouco incerta, com os movimentos dos corpos e rostos dos heróis um pouco amarrados, a Ilha da Glória é realmente muito bonita, com florestas exuberantes por onde os raios da lua se infiltram.

A demo tocada estava cheia de muitas pistas, muitas migalhas de pão que não te saciam mas ao contrário te dão fome. Porque se do ponto de vista da jogabilidade, que contaremos em breve, The Chant parece muito comum, e sua história e história Ajustar É claramente uma homenagem aos filmes de terror dos anos 70, e a união do elemento de terror com o material da nova era com certeza será maravilhoso. Em um mercado que parece cada vez mais atraído por locais de terror de ficção científica, que muitas vezes são mais desperdiçados do que valor, The Chant se concentra em atmosfera Bem diferente: Mais do que horror, estamos lidando com uma mistura equilibrada de ação e sobrevivência, porque não há medo real neste jogo, mas o que fica claro é a constante tensão e mistério.

lá Encontro O Chant começa quando a protagonista Jess chega à remota ilha de Glory para participar de um retiro espiritual. Ela foi convencida por sua melhor amiga Kim, que encontrou a paz interior seguindo o conselho de Tyler, um guru da ciência prismática. Jess chega à ilha, conhece os outros membros do grupo Glory e se junta a todos na canção de purga. No entanto, algo está terrivelmente errado: Kim parece possuído e a energia negativa dos participantes abre uma porta para a escuridão, uma dimensão sombria feita de horrores incompreensíveis para a humanidade. Durante o teste, reunimos vários colecionáveis, tanto em forma escrita quanto em filmes de celulóide, para serem reproduzidos em alguns dos projetores espalhados pela ilha. Como se vê, Tyler herdou Glory Island e sua cidade de seus pais e seu pai foi o fundador desta bandeira prismática que ouvimos no decorrer da aventura.

Mente, corpo e espírito



Para se salvar, Jess terá que equilibrar mente, corpo e espírito

Como esperado, The Chant segue caminhos divertidos e um tanto pré-determinados, mas incorpora um componente de nova era no sistema de combate e na melhoria do personagem. As estatísticas de Jess que o jogador precisará monitorar são basicamente três indicadores: Mente, corpo e espírito. A mente é a capacidade de Jess de resistir ao horror da depressão, que é comumente referida como racionalidade nos jogos de RPG com tema de Cthulhu; Quanto mais apavorado Jess fica, mais ele diminui. Quando a mente de Jess está completamente esgotada, a protagonista é vítima de ataques de pânico, perde a capacidade de atacar e se vê como uma presa indefesa que morrerá ao primeiro golpe do inimigo. A única maneira de sobreviver a um ataque de pânico é encontrar um lugar seguro e esperar que passe, deixando Jess respirar e recuperar o controle de si mesma. Para aliviar o sofrimento da mente, o protagonista pode usar a lavanda, que permite restaurar a clareza, ou a meditação, uma ação rápida que Jess pode realizar em qualquer lugar contando com o indicador espiritual; A saúde mental não pode ser restaurada através da meditação durante um ataque de pânico.



Durante um ataque de pânico, Jess fica mais vulnerável e vulnerável

Estatisticas o corpo É a saúde mais tradicional, que vai cair quando Jess se machucar. Os ataques físicos a enfraquecem principalmente e, para curar seu corpo, Jess terá que comer gengibre. o espírito Finalmente, é a energia interna, com a qual o protagonista pode contar para encontrar estabilidade mental, mas sobretudo para realizar ataques psíquicos. Como mencionado anteriormente, por meio da meditação, Jess pode esvaziar a barra da alma para encher a barra da mente, mas, ao fazê-lo, ela fica sem energia para lançar. ataques psicológicosNecessário para algumas lutas. Esse tipo de método geralmente é remoto e permite, como o mostrado na demo, diminuir o tempo em alguns segundos ou gerar uma onda de choque que atinge os inimigos ou os desequilibra. Para recarregar sua alma, Jess precisará acessar as Pedras Espirituais, cristais de cor verde espalhados pela Ilha da Glória, enquanto para aprender novos ataques psíquicos, ela terá que libertar seus companheiros da energia negativa que carregam consigo. Ao coletar cristais prismáticos, o jogador pode aprimorar as habilidades de Jess, tanto passivas quanto ofensivas; Para fazer isso, você precisa iniciar o menu do jogo e escolher qual habilidade de Jess você deseja melhorar.