Mês de lançamento revelado pela Bloomberg, possivelmente anunciado até o final de junho – Nerd4.life

Deus da Guerra: Ragnarok vai sair em Novembro de 2022Pelo menos de acordo com Jason Schreyer Bloomberg, que geralmente não são propensos a relatar rumores não verificados. Schreier também escreveu que a Sony gostaria de anunciar uma data de lançamento até o final de junho, embora não haja certeza sobre isso.



Schreyer afirmou que consultou três fontes diferentes antes de relatar a notícia, todas consideradas confiáveis ​​e cientes dos fatos Sony Santa Mônica e o mundo da PlayStation. Isso não significa que estamos diante de uma confirmação, mas apenas rumores muito fortes falando sobre novembro de 2022 como o mês de lançamento do jogo.

O próprio vilão tem o cuidado de lembrar que na indústria de videogames, as datas de lançamento nunca são escritas a tinta ou a tinta (você pode fazer uma piada), porque correm o risco de serem ignoradas por muitos motivos diferentes.

No entanto, o dia de lançamento God of War: Ragnarok permanece um mistério. A Sony anunciou o jogo para 2022 e nunca falou em atrasos, então ainda podemos falar em publicar no PS5 e PS4 até o final deste ano. Vamos ver se novembro é o mês certo.