Amazon bane sua conta de vendas, revendedor de encomendas sobrecarregado pela exaustão

Conta a história de um comerciante de quadrinhos e gadgets cuja conta de vendas é proibida no gigante do e-commerce

ainda um erro. Apesar das repetidas tentativas, o empresário não conseguiu resolver a situação.

“Nós vendemos em todo o mundo, mas por causa de um erro

Ele avaliou alguns de nossos produtos listados no e-commerce como falsos e bloqueou todas as nossas contas de vendas: isso significa que todas as cobranças feitas em um determinado período de vários milhares de euros ainda são e não são transferidas para nós.” Estas palavras do empresário

Daniel Castellano

Ele contou a situação em que está há dois meses.

“O maior problema – acrescentou o vendedor – é o problema das caixas porque o erro nos obrigou em muito pouco tempo a recolher todas as mercadorias armazenadas com elas às nossas custas, mesmo aqui milhares de euros para devolver tudo, não conhecer mais lugares para colocar as coisas.”

O enviado tentou ouvir

gigante do comércio eletrônico

Quem deixou claro que se preocupa com seus parceiros de vendas, também se desculpou por este “caso raro” e disse estar pronto para resolver o problema o mais rápido possível. De fato, alguns momentos depois o vendedor relatou um ponto de virada na situação: “Graças à intervenção do

“Ultimas notícias”

Em 24 horas, tudo foi resolvido, contas e fundos abertos e, acima de tudo, as encomendas não choveram mais. ”