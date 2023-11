A Nvidia está com vontade de brindes da Black Friday: o Shield Pro está com o preço mais baixo de todos os tempos, com um brinde incluído

A Black Friday também chegou para a Nvidia. A empresa decidiu colocar o Shield Pro à venda pelo menor preço de todos os tempos.

Com o Sexta-feira preta Que já começou oficialmente, é hora de se testar e procurar as promoções certas para poder adquirir os produtos dos seus sonhos a preços com grandes descontos. Isto aplica-se também e sobretudo ao sector da tecnologia, tendo em conta as inúmeras promoções que se oferecem dia após dia e que muitas vezes são oferecidas até ultrapassar 50% Menos que o preço de tabela.

Entre as diversas empresas que decidiram aderir à janela de descontos, Há também Nvidia. A líder do setor de componentes de informática decidiu colocá-lo à venda Shield Pro com o preço mais baixo de todos os tempos. E não é só porque, junto com a sua compra, vem também um brinde que com certeza vai te deixar muito feliz. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso e você ficará sem palavras.

Nvidia Black Friday: os melhores produtos à venda hoje

Graças à Black Friday da Nvidia, Você terá a oportunidade de adquirir alguns dos melhores produtos de todos os tempos quando se trata de componentes de computador a preços nunca tão baixos. Por exemplo escudo profissional, Já à venda a um preço imperdível que também lhe permite usufruir de um benefício adicional após a compra. É por isso que você deve aproveitar agora, para que possa aproveitar os benefícios incríveis imediatamente.

Pense só, o Shield TV Pro está à venda até 27 de novembro Com desconto de 35 euros Na lista de preços. Assim, são gastos apenas 184 euros em vez dos 219 através da página oficial da Amazon. E se você for um membro Prime, também terá frete grátis garantido em um dia.

Conforme mencionado, há também um presente adicional que pode ser adequado para você. Como explicou a empresa, na verdade, com a sua compra você também pode ganhar um mês grátis Para sua assinatura Nvidia GeForce Now Cloud Gamingo serviço de jogos em nuvem em sua versão final com desempenho alucinante para aproveitar as vantagens da placa RTX 4080 com Ray Tracing e streaming em 4K.

Aconselhamos que avalie a sua compra imediatamente. E também porque o Shield TV Pro não foi projetado apenas para jogos em nuvem, é um centro de entretenimento onde você pode aproveitar ao máximo os aplicativos de streaming. Netflix, Disney+ e Prime Video.