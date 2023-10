Últimas notícias Smart: A nova versão SUV está à venda na Itália por apenas 5.000 euros, uma incrível promoção de lançamento

25 anos depois do seu lançamento, a gama Smart foi totalmente renovada com a chegada do SUV, que já está à venda a um preço imbatível.

Na vida de casados, será o ano das bodas de ouro para os noivos. No Mercado automóvelPodemos dizer que eles são Bodas de ouro Entre a marca e seu público. Por que em 2023? saboroso Comemora 25 anos de mercado e fá-lo através de inovações decisivas.

Foi uma decisão estrategicamente importante a ser tomada naquele momento Mercedes Que decidiu abrir um novo ciclo abrindo uma marca própria e independente. Carro urbano Que criou a escola e a história, porque era completamente diferente daquela que conhecíamos e também daquela que chegou depois.

A começar pelas dimensões mas também pelo habitáculo, inicialmente destinado a apenas dois passageiros com 2,5 metros de comprimento. Parecia um brinquedo, mas tornou-se uma realidade maravilhosa porque depois a gama expandiu-se com o Forfour, maior e mais espaçoso, ainda com o mesmo conceito.

Mas hoje tudo isto já não é suficiente para vencer o desafio do mercado e são os primeiros a saber disso na Alemanha. Por isso a Smart abriu um novo curso e virou a página de forma decisiva. lá O carro urbano se tornou um SUVCom as mesmas ideias inovadoras, mas certamente com formatos e tamanhos diferentes, para ampliar o campo de potenciais clientes.

As dimensões são suficientes para entender isso Smart 1 é realmente outra coisa. A empresa coloca na prancha um comprimento de 427 cm mas também um motor elétrico. Certamente se tornará a tecnologia do futuro, mas ainda não é a tecnologia de hoje. Isto é evidenciado pelo facto de nos primeiros nove meses de 2023, terem sido vendidos menos de 200 automóveis em Itália, mesmo por um preço de lançamento bastante elevado.

Última Smart Edition: A nova versão SUV está à venda a um preço acessível

Porém, o Smart 1 tem tudo que vale a pena apreciar, começando por isso Três dispositivos. Começamos de Pro+ com teto panorâmico fixoe controle climático automático de zona dupla e controle remoto com compartilhamento de chave digital. Mas também vidro lateral traseiro e pára-brisa traseiro escurecidos, interior em couro sintético, display central de 12,8 polegadas e ajuste automático dos bancos. Eles não estão faltando Muitos ADASSistemas de assistência à condução.

Em particular Cruzeiro Função Adaptive Stop & Go, Assistente de Mudança de Faixa e Sistema de Mitigação de Colisão Frontal que detecta quando o veículo está em perigo iminente de colisão frontal e inicia contramedidas. Além disso, existe um sistema de assistência à manutenção de faixa que ajuda o condutor a regressar ao centro da estrada, um sistema automático de travagem de emergência com detecção de veículos, peões e ciclistas e um sistema de assistência a manobras de emergência.

A seguir, háExcelente preparação Que conta ainda com bomba de calor de baixo consumo, assistente de estacionamento automático e head-up display. finalmente, oEquipamentos esportivos Brabus Com rodas de 19 polegadas com pinças de freio vermelhas, spoiler traseiro, design bicolor e teto halo, garante ótima iluminação.

Mas a última novidade é a chegada de um A versão básica com bateria de 47 kWh Células NET e LFP, ou seja, fosfato de ferro-lítio. Ele recarrega em aproximadamente 30 minutos e garante autonomia de até 310 km. .

O novo modelo Smart Pro+ pode ser travado por 48 meses ou 60.000 km com Pagamento inicial de apenas 5.000 euros E 48 mensalidades de 579 euros incluindo IVA. Além disso, todos os clientes que adquirirem um Smart 1 até 30 de outubro de 2023 receberão 500€ em carregamentos gerais gratuitos com Smart Charge@street.