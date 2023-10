Quem gosta de plantas ficará emocionado com esta função ‘revolucionária’ do smartphone: experimente agora

Resolve muitos problemas e é de grande ajuda para quem gosta de plantas. Aqui está qual é o recurso revolucionário mais recente

Nos últimos anos, o amor pela natureza tornou-se um sentimento cada vez mais difundido em nossa sociedade. Isto talvez se deva ao facto de os efeitos da pandemia, bem como os associados a um modo de vida cada vez mais rápido, terem aumentado a necessidade de se sentir mais próximo da terra e das coisas naturais. É por isso que hoje queremos oferecer-lhe uma nova função que será muito útil para quem gosta de plantas. Vamos ver juntos do que se trata.

Esta é uma função revolucionária para quem ama plantas

Graças a uma nova função, quem gosta de plantas terá um maravilhoso aliado adicional que lhe permitirá desfrutar ao máximo da natureza. Isso é PlantNet É um aplicativo inovador que permite identificar uma planta simplesmente tirando uma foto tirada do seu iPhone. Esta é uma ferramenta muito útil para iniciantes e para aqueles que desejam aumentar seu conhecimento sobre flores e plantas.

que isso’Aplicativo gratuito que pode ser baixado na App StorePossui uma lista enorme de todas as plantas conhecidas. No grande banco de dados do app, as plantas estão divididas por continente e você também pode pesquisá-las digitando seu nome. Será possível visualizar fotos de cada planta e acessar informações sobre ela na Wikipedia e no site da Tela Botanica.

Será o suficiente para restaurar o buraco feito anteriormente ou fazer um novo Ao mesmo tempo, identifique o órgão representativo da planta entre a flor, o fruto e a folha. Dessa forma, o aplicativo fará uma busca para encontrar a planta mais parecida com a da foto.

Além disso, o aplicativo permite que você cCompartilhe sua foto para ajudar a coletar informaçõesEstou nesta fábrica, enriquecendo a base de dados do Facebook e do Twitter. Se for feito com boa qualidade, irá parar no banco de dados do aplicativo. O programa foi criado em França e resulta da colaboração entre diversas equipas de cientistas, bem como do apoio da Fundação Agropolis.

O objetivo do projeto é dar a todos a oportunidade de darem o seu contributo para aumentar a informação à disposição da maior rede de investigadores do setor. Tudo que você precisa fazer é baixar o aplicativo e experimentá-lo agora!