Encontrei uma falha, eles podem acessar seus perfis facilmente

Novo alarme para todos os usuários que possuem uma conta ativa no Facebook. Por causa do hack, existe o risco de que eles roubem seus dados e encontrem suas informações pessoais facilmente. Aqui está o que você precisa saber

Hoje em dia é preciso ter muito cuidado O que você vai clicar ou baixar. Porque o perigo real é enfrentar consequências potencialmente muito sérias. Hackers e cibercriminosos estão de fato continuando suas campanhas Phishing, malware e vírus E muito mais.

Em particular, o objetivo é identificar eventuais falhas nos sistemas de serviço mais utilizados. para que você possa “deslizar” Para roubar dados e outras informações confidenciais posteriormente para potenciais vítimas. Esta é a situação Facebookcom um bug que preocupa milhões de usuários cadastrados na plataforma.

Faça isso no Facebook e veja seus dados pessoais: eles estão em perigo

Ele pensou o mesmo sobre a publicação do relatório perturbador Metade que, através de sua equipe de segurança, publicou um Relatório Os riscos que os usuários podem enfrentar são explicados em detalhes. Como se vê, há mais de 400 aplicativos Para dispositivos que parecem ferramentas inofensivas, tentar fazer com que os usuários participem Detalhes de login do Facebook.

Graças ao trabalho feito pela equipe Meta Security, descobriu-se que 355 dos aplicativos em questão estavam em Loja de jogos Android. Por outro lado, havia apenas 47 dentroLoja de aplicativos IOS. Todos eles foram imediatamente removidos pela Apple e pelo Google, a fim de evitar qualquer perigo. Mais especificamente, mais de 40% dos programas infectados pareciam estar ferramentas de edição de fotos. Os outros eram jogos, VPNs e serviços de utilidade comercial.

Mas no nível do mecanismo, tudo começou com a criação de aplicativos maliciosos disfarçados. Uma vez que a vítima em potencial tenha baixado o aplicativo, eles são solicitados a criar uma conta Através da função de login do Facebook. Depois que os dados foram inseridos, o malware trabalhou em segredo e roubou as credenciais. Eles então acabam nas mãos de hackers, que podem facilmente acessar as contas para roubar informações úteis. Mas não é só isso, porque os menos atentos usam as mesmas credenciais para vários perfis, Aumento do risco até o nono grau.