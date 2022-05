Alguns jogos de PS1 e PSP terão multijogador online, preços e detalhes adicionais – Nerd4.life

Com o lançamento de novos dispositivos iminente agora Assinaturas PlayStation Plus Extra e Premium Na Ásia, alguns dos Jogos PS1 e PSP Que será incluído no catálogo de camadas mais caro, revelando novos detalhes sobre funções e complementos para PS4 e PS5. Parece que também existe um arquivo Multijogador onlineum pouco semelhante ao clássico do Nintendo Switch Online.

Conforme relatado nas mídias sociais, alguns jogos de PS1 e PSP foram adicionados à PlayStation Store asiática, como Worms World Party (PS1) e Worms Armageddon (PS1), também Oddworld: Abe’s Oddysee (PS1) e Ridge Racer 2 (PSP) que não estava na lista conjunta da Sony na semana passada. Os preços de compra, caso você não queira assinar o PS Plus Premium, ficam entre 4 e 9 euros.

Conforme confirmado anteriormente pela Sony, alguns títulos clássicos terão adições, como salvamentos rápidos e uma nova interface. No entanto, o caso de Worms: World Party é particularmente interessante, pois parece incluir, entre os vários add-ons, a capacidade de Jogue multijogador online, um recurso de bônus que a Sony ainda não comentou e esperamos que seja estendido a outros clássicos também. A descrição da PlayStation Store realmente diz:

“Acesse o maravilhoso “Wormpot” que oferece mais de 1000 modos de jogo diferentes. Todos os modos estão disponíveis offline, online ou uma combinação dos dois!”



Alguns clássicos da era PS1

a respeito de Outros recursos adicionaisdependendo do jogo, será possível fazer um salvamento rápido a qualquer momento e retroceder o tempo, existem vários filtros (padrão, Retro Classic e Modern), salvamento na nuvem, além da possibilidade de escolher se quer jogar com o original proporção 1:1, 4:3, 16:9 ou “widespread” (que publica a imagem em modo de tela cheia, com todos os prós e contras do case).

Também lembramos que alguns jogos de PS1 e PSP podem ter quadros e resoluções mais altas, suporte a troféus (como no caso de Syphon Filther) e muito mais.

Por fim, se você comprou um jogo clássico no passado, pode resgatá-lo gratuitamente no PS4 e PS5 quando for compatível com versões anteriores, mesmo sem uma assinatura do PlayStation Plus.

O que você acha, complementos para jogos PS1 e PSP no PS5 e PS4 lhe interessam? E em caso afirmativo, você assinará especificamente o PS Plus Premium para jogá-lo ou comprá-lo separadamente? Deixe-nos saber nos comentários.