A NASA está soando o alarme. Possíveis consequências »ILMETEO.it

Tempestade geomagnética em direção à Terra: NASA soa o alarme; sem consequências

A Terra está em perigo. Teme-se uma tempestade geomagnética

Nos últimos meses, houve um arquivomaior que o normal. Esse fator assusta muitos cientistas e especialistas de todo o mundo porque há o medo de que um deles desenvolvaCapaz de ter consequências um tanto desastrosas para nós

Para soar o alarme primeiro, bem como relatar Profetafoi só lá NASA O que, através de um vídeo público de 24 horas do Solar Dynamics Observatory, indica como é uma grande mancha solar’AR3014Ele dobrou de tamanho e está aumentando constantemente.

É precisamente esse fenômeno de “brilho” que causa uma tempestade magnética. Este último foi observado há cerca de uma semana do lado do Sol e está direcionado exatamente para o nosso planeta. Além disso, a ejeção de massa coronal causou 3 flares, mas pode haver mais a se esperar, porque este ponto é “literalmente irritante”.

De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA), essa “doença” do sol pode causar sérias interrupções nos satélites. E o que dizer da terra? Quais poderiam ser as consequências? A possibilidade de uma tempestade geomagnética pode ajudar confusão E

Problemas de comunicação de rede.