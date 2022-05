PlayStation Plus, uma nova assinatura já disponível em alguns países: Sony celebra o evento – Nerd4.life

o Nova assinatura para PlayStation Plus Já é Disponível Em alguns países a partir de hoje, especificamente Coréia do Sul, Hong Kong, Indonésia, Malásia, Cingapura, Taiwan e Tailândia. Em seguida, aterrissará no Japão, Estados Unidos e Europa.

Poucos dias depois de anunciar os jogos incluídos no catálogo PlayStation Plus Extra e Premium, a Sony publicou um post no PlayStation Blog para “taxas de jogo” em relação ao serviço e falando sobre uma “nova era de serviços de assinatura”.

É difícil acreditar que está quase no fim 12 anos Desde que introduzimos o PlayStation Plus e Varredura de alta definição Foi um dos primeiros jogos oferecidos aos membros do PlayStation Plus”, escreveu Veronica Rogers, vice-presidente sênior de vendas globais e operações comerciais.

O PlayStation Plus evoluiu ao longo dos anos com Mais de 1000 jogos disponíveis Para assinantes em todo o mundo. Aprimoramos regularmente nossas ofertas para oferecer um pacote atraente aos 47 milhões de usuários que se inscrevem no serviço hoje.”

“Há apenas oito anos, lançamos Playstation agora como uma versão beta aberta e, desde então, vimos evoluir para um serviço completo apreciado por mais de três milhões de usuários em mercados selecionados.”

“A partir de hoje, estamos levando nossos serviços um passo adiante. Estamos empolgados em nos juntar à comunidade PlayStation na Ásia para dar as boas-vindas à nova oferta de recursos do Três níveis do PlayStation Plus. “

“O lançamento começará hoje nos seguintes países: Coréia do Sul, Hong Kong, Indonésia, Malásia, Cingapura, Taiwan e Tailândia. O Japão seguirá na próxima semana. Os mercados da América do Norte e do Sul, Europa, Austrália e Nova Zelândia serão lançados um mês depois. ”



“Este é um momento emocionante para nós: começaremos a cumprir nosso tempo Catálogo de jogos incrível Para jogadores de PlayStation em todo o mundo. Nossa prioridade é incluir jogos de alto nível no serviço; Portanto, estamos empolgados em lançar alguns dos títulos mais populares, incluindo Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, NBA 2K22, Red Dead Redemption 2 e Returnal para assinantes Extra e Premium/Deluxe. “

Além disso, alguns Títulos clássicos Famosos como Ape Escape, Super Stardust Portable, Syphon Filter, Tekken2 e muitos mais. Esses jogos premium serão ótimos para jogar no PS5 e PS4. Nosso catálogo de jogos será atualizado ao longo do tempo com títulos novos e emocionantes e mal podemos esperar para que todos experimentem essa experiência. “

“Tem sido uma jornada incrível até agora e estamos muito orgulhosos das muitas equipes da SIE que trabalharam incansavelmente para transformar nossos serviços e entregar valor e resiliência aos nossos clientes. No geral, nossas equipes colocaram os jogadores em primeiro lugar. as decisões tomadas para criar esta grande assinatura de jogos.”

“Agradecemos à comunidade PlayStation por fazer esta jornada conosco e celebrar uma nova era de serviços de assinatura de jogos online. Muito obrigado!”