iPhone 13, devo comprar ou devo esperar pelo iPhone 14?

Vale a pena comprariPhone13 Agora ou é melhor esperar o lançamento do iPhone 14 para trocar de telefone? Este é o dilema enfrentado por quem está pensando em comprar o atual topo de linha da Apple ou esperar até setembro por um modelo melhor.

O iPhone 13 foi lançado em 23 de setembro de 2021 em 4 modelos: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max. Embora contenha algumas novidades e atualizações, tanto em termos de design, desempenho e funcionalidade do setor fotográfico, não há muitas diferenças com o iPhone 12 anterior. Não é por acaso que, aproveitando os preços mais baixos e descontos online e nas lojas, muitas pessoas optaram pelo iPhone 12 e 12 Pro em detrimento dos mais recentes.

Os rumores que vazaram até agora indicam que será ainda mais óbvio Diferenças entre o iPhone 13 e o iPhone 14. Se você está pensando em comprar um novo iPhone em 2022 e ainda não decidiu se compra um iPhone 13 ou espera por um iPhone 14, aqui está um guia que pode ajudar a esclarecer seus pensamentos.

O iPhone 13 vale a pena em 2022?

A um preço introdutório em linha com o do iPhone 12, a gama iPhone 13 melhorou as câmaras traseiras, maior autonomia da bateria e o chip A15 BiônicoO processador móvel mais poderoso do mercado e até 1T. O modelo básico de 128 GB custa 939 euros, o iPhone 13 mini começa em 839 euros, o 13 Pro a partir de 1.189 euros e o Pro Max a partir de 1.289 euros.

Então, o que muda entre o iPhone 13 e o iPhone 12? A principal diferença estética está fendaque está no iPhone 13 menor. Além disso, as câmeras traseiras não estão mais dispostas na vertical, mas na diagonal. Os novos modelos também são um pouco mais pesados ​​devido à bateria maior, eles têm uma nova cor em relação ao iPhone 12 Rosae a memória é cortada de 1 TB ao mais alto grau.

Em geral, os proprietários do iPhone 13 se beneficiam de uma tela mais brilhante, uma câmera aprimorada com estabilização óptica, mesmo em modelos não profissionais, e uma vida útil mais longa da bateria.

Quase um ano após seu lançamento, hoje é possível economizar um pouco no preço do iPhone 13 e 13 Pro, e isso pode ser um incentivo à compra. Vamos dar uma olhada no arquivo Ofertas da Amazon no iPhone 13:

Para quem já tem um iPhone 11 ou 12 e está a pensar passar para o 13 mas não sabe se vale a pena esperar pelo próximo topo de gama com melhor desempenho e mais novidades, aqui O que saber sobre o iPhone 14.

iPhone 14 vs iPhone 13: diferenças

uma Comparação entre o iPhone 14 e o iPhone 13 Com base nos rumores e rumores que surgiram até agora, pode ser útil tanto para quem pretende comprar um novo iPhone quanto para quem está curioso para saber o que vai mudar entre o iPhone 14 e o iPhone atual.

Aqui estão as diferenças entre o iPhone 14 e 13, de acordo com o que vazou.

Projeto: a Apple pode descartar um arquivo fenda, pelo menos em alguns modelos da linha, assim como a colisão da câmera. Quem amou o mini modelo da série pode se decepcionar: muitos especialistas dizem que o iPhone 14 não sairá em uma versão mini e que o menor telefone da linha será aqueleiPhone 14d 6.1″.

Câmera: O iPhone 14 pode alternar da lente principal do iPhone 13 com resolução de 12MP para lente única de 48 megapixels Além de uma câmera com zoom no estilo periscópio.

Conexão: O iPhone 14 pode ser melhor que o iPhone 13 também em termos de 5G e mais desempenho e eficiência.

ID de toque na telaMuitos usuários esperam que o próximo carro-chefe ofereça o Touch-ID embutido na tela como uma alternativa ao Face ID para desbloquear o telefone com mais facilidade.

iPhone 14: como será e o que esperar

Ainda faltam alguns meses para a Apple anunciar o iPhone 2022, mas já existem rumores e rumores interessantes. Alegadamente, o O iPhone 14 Pro não terá o entalhe, mas a câmera está embutida na tela. Além disso, haverá mudanças significativas no setor fotográfico, um novo design de moldura, e podemos esperar que a próxima Série 1 seja equipada com Mesmo um processador melhor (A16 Bionic) para maior vida útil da bateria e desempenho do aplicativo.

Divirta-se com a aparência de um possível iPhone 14 Pro com um slot em forma de pílula. pic.twitter.com/E3C1Bygd45 – Jeff Grossman (@Jeffrey903) 9 de janeiro de 2022

Fala-se em 4 modelos, dois deles 6,1 polegadas – iPhone 14 e iPhone 14 Pro – e dois os têm 6,7″ou iPhone 14 Pro Max e iPhone 14 Max, e assim este último substituirá o iPhone mini.

O conhecido analista Ming-Chi Kuo fala sobre o aumento do poder de computação e As velocidades 5G são mais rápidas Para iPhone 14 Pro, enquanto iPhone 14 e 14 mini podem ganhar Tela Pro Motion 120 HzAtualmente limitado a 13 profissionais.

Quanto à câmera, Kuo acredita que o iPhone 14 Pro terá Sensor de 48MP e gravação de vídeo 8K. No entanto, não está claro se a Apple substituirá a porta Lightning por USB-C.

De acordo com o JP Morgan Chase, os próximos modelos do iPhone 14 Pro serão equipados com uma carcaça de liga de titânio mais resistente e menos propensa a arranhões.

Finalmente, com a nova geração do iPhone 2022, a Apple pode apresentar tecnologia Impressões digitais sob a tela, para permitir que os usuários desbloqueiem o iPhone com o dedo (o TouchID está embutido na tela) e implementem o Face ID. No entanto, há um aspecto em que analistas e vazadores diferem.

Não está claro se o iPhone 14 adotará um porta USB-C. Em vez de Lightning, sujeito às novas regras da UE sobre o carregador universal único para todos os telefones e dispositivos recarregáveis.

Comprando o iPhone 13 agora ou esperando o iPhone 14?

Obrigatório para quem não gosta do design do iPhone 12 e iPhone 13 Aguarde o lançamento do iPhone 14A câmera frontal pode ter um furo sem o entalhe. No entanto, não faz sentido esperar o outono para trocar o iPhone se você estiver esperando impacientemente por um arquivo iPhone dobrável: vários relatórios da China afirmam que a Apple está desenvolvendo protótipos de tela dobrável, mas a empresa não tem planos reais para lançar um iPhone dobrável. De acordo com Kuo, o iPhone dobrável não será lançado até 2024.

A partir de hoje, não sabemos muito sobre o iPhone 14, e nos próximos meses podemos ver muitas coisas mudarem. No entanto, se você está pensando em comprar um novo iPhone e possui um iPhone 12, precisa esperar, pois o novo iPhone 13 pode ser facilmente considerado iPhone 12s.

Enquanto isso, em março, a Apple lançou uma versão Novo iPhone SE Com suporte 5G. A partir de US$ 529, é o iPhone mais barato de 2022 e um dos smartphones 5G mais baratos do mercado.

Se você estiver procurando por um arquivo iPhone a um bom preçoLeia os melhores iPhones baratos: qual escolher por menos de 500 euros.