Jogos de PS3 não suportarão DLC, confirmou a Sony – Nerd4.life

A Sony confirmou que eu jogos PS3 Que fará parte da nova assinatura PlayStation Plus Eles não vão me apoiar DLC. Portanto, os usuários não poderão usá-lo jogando através do Serviço. Considerando que muitos jogos de PS3 na lista inicial contêm DLC, muitas vezes também, é uma pena.



Asura’s Wrath não terá DLC no PlayStation Plus

Por exemplo, Asura’s Wrath contém muitos DLCs de final de história que, de outra forma, estariam incompletos. Castlevania: Lords of Shadow 2 contém quatro DLCs, que são muito importantes do ponto de vista narrativo, além de apenas outros cosméticos. Crash Commando contém o DLC necessário para desbloquear todos os troféus. Enslaved: Odyssey to the West contém um DLC para um jogador chamado Pigsy’s Perfect. Lost Planet 2 contém vários pacotes de mapas, bem como muitos DLCs de conteúdo. MotorStorm Apocalypse e MotorStorm RC contêm pacotes de DLC que adicionam novos carros, novas pistas e outros conteúdos. Resistance 3 contém o Brutality Pack que adiciona um modo de sobrevivência e outros conteúdos. Tokyo Jungle tem muitos DLCs que adicionam diferentes animais e fantasias jogáveis.

Nenhum desses DLCs estará acessível com uma assinatura do PlayStation Plus Premium. ou não Sony Resolva a situação logo, pois alguns endereços são inevitavelmente castrados.