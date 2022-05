Os contra-relógios de Horizon Forbidden West e Cyberpunk 2077 duram 5 horas – Nerd4.life

de agora em diante PlayStation Plus Extra e Premium/Deluxe Disponível na Ásia e, como resultado, novos detalhes estão surgindo sobre os complementos oferecidos pelas duas novas assinaturas. Entre as vantagens do nível mais caro, que é o Deluxe (o nível selecionado para os mercados sem streaming), também há acesso a versões de teste dos títulos PS5 e PS4. Como mencionado por alguns usuários Horizon Forbidden West e Cyberbank 2077 Nós temos alguns 5 horas de testeenquanto o restante do catálogo impõe um limite de até duas horas.

A confirmação vem de algumas capturas de tela compartilhadas no Twitter pelo PS Vortex, onde podemos ver que Horizon Forbidden West e Cyberpunk 2077 permitem que você aproveite os contra-relógios de 5 horas, enquanto outros títulos como WWE 2K22, Uncharted Legacy of Thieves Presents Collection e Wonderlands de Tiny Tina A no máximo duas horas.

Este é certamente um detalhe interessante, que pode indicar que os editores podem Decida livremente a duração de contra-relógio, desde que não seja inferior ao mínimo. Isso pode ser muito útil para usuários relutantes de grandes jogos, como o mais recente esforço da Guerrilla Games e CD Projekt RED, já que duas horas podem não ser suficientes para ter uma ideia clara.

No entanto, não sabemos no momento se essas diferenças na duração do teste também se aplicarão ao PlayStation Plus Premium local, por isso estamos aguardando os detalhes oficiais.

Mantendo-se no tópico, ao contrário do que foi apontado ontem pela PlayStation Store, PS1 e PSP Classics não terão suporte para multiplayer online.