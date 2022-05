Callisto Protocol será lançado em 2022 também no PS4 e Xbox One, novos visuais – Nerd4.life

Algumas informações sobre Protocolo Callisto Da nova versão do Game Informer, que contém um especial estendido sobre o novo jogo Striking Distance que se apresenta como o herdeiro de Dead Space, que parece ser o projeto de geração em geração e, portanto, também esperado PS4 e Xbox Onee que em casa direto por um em 2022.

O artigo em questão, acompanhado de Fotos Aparecendo no tweet abaixo, ele se refere ao Protocolo Callisto como um jogo via geral, isso também chega ao PS4 e Xbox One, já que o anúncio parece se propor exclusivamente como o próximo título genérico no PS5 e Xbox Series X | S, bem como a versão para PC. Não houve anúncio específico sobre isso, mas o artigo fala sobre o jogo como chegando em plataformas mais antigas também.

De resto, a editora Crafton reiterou que as expectativas são para o lançamento no segundo semestre de 2022 e que, por enquanto, não mudou. é um jogo Horror de Sobrevivência Na forma ausente que lembra Dead Space. Não à toa, o autor é praticamente o mesmo, pois Striking Distance é a nova equipe fundada por Glen Schofield.

lá Encontro O protagonista, Jacob Lee, se vê explorando uma prisão de alta segurança em Callisto, a maior lua de Júpiter, onde uma misteriosa infecção se espalhou, transformando humanos em monstros chamados Biophags. Também neste caso é possível matar inimigos com uma técnica de desmembramento tático e aqui também há um sistema de ataque e interação baseado em gravidade.

Anteriormente, vimos como a editora considerou o jogo um título “Quadruple A”, e novos visuais também surgiram nos últimos dias.