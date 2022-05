PS5 Pro e nova série Xbox em 2023/24, diz fabricante de hardware TCL Technology – Nerd4.life

Durante uma conferência, a empresa de hardware TCL . Tecnologia reivindicá-lo PS5 Pro e novos modelos de Série Xbox Eles devem chegar em 2023/24. Você pode ver as fotos abaixo, mostrando uma fatia do evento.

Como foi indicado, console “meia geração”, que agora é conhecido como PS5 Pro e a “nova” série Xbox. Tecnicamente, uma resolução de destino deve ser 2160p e 60/120 fps na tela, mas com saída de até 8K e 60/120 fps. A GPU deve ser a RX7700XT.

Agora, devemos levar este chip da TCL Technology como um anúncio definitivo dos novos consoles? Obviamente não. É perfeitamente possível que o TCL tenha mais de um Adivinhar, que é uma estimativa baseada no tempo entre o início de uma geração e a chegada da “meia geração”. Assim como no caso do PS4 e Xbox One, os novos PS5 Pro e Xbox Series X chegarão três/quatro anos após o lançamento dos consoles originais.

Considerando também que mais de um ano após o início da geração ainda é difícil recuperar Versões básicas de tecladosCom tantos jogadores perseguindo pacotes e disponibilidade limitada, não achamos que haja como sugerir novos modelos, ainda mais poderosos e caros.

Existem muitos rumores sobre o PS5 Pro, e uma das últimas afirmações é que ele oferecerá o dobro da potência do PlayStation 5.