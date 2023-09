PlayStation Plus Extra e Premium, setembro de 2023: jogos do mês para PS5 e PS4 anunciados pela Sony

PlayStation Plus Extra e Premium | Catálogo de jogos

Sony anunciou o que Jogos PS4 e PS5 Que será adicionado ao catálogo de domínios de assinatura PlayStation Plus Extra e Premium para Setembro de 2023 . Como sempre, os assinantes poderão baixar e reproduzir todos os títulos listados sem incorrer em custos adicionais. Todos os jogos estarão disponíveis a partir de quinta-feira, 19 de setembro de 2023.

Alguns dos títulos mais relevantes

O catálogo PS Plus está crescendo

Réplica NieR. 1.22474487139 É uma versão revisada e corrigida do NieR Replicant, uma prequela do NieR Automata. “O protagonista é um jovem de bom coração que vive em uma vila remota. Para salvar sua irmã Yuna, que está gravemente doente devido à necrografia, ele parte com o grimório de Weiss, um estranho livro falado, em busca dos ‘Versos Selados’. ‘”Nada é sempre como é nesta Pequena Jóia desenhada por Yoko Taro.

13 Guardiões: Aegis Rim É um RPG japonês de alta qualidade, até mesmo o melhor dos últimos anos, segundo alguns, e está equipado com um enredo complexo e envolvente que mistura os acontecimentos de um grande elenco de personagens, ativos em diferentes linhas do tempo. Se você perdeu o jogo quando foi lançado, agora é um bom momento para assisti-lo e entender por que ele se tornou um jogo tão popular.

Civilização VI de Sid Meier É o capítulo final da popular série de estratégia 4X em que você deve guiar uma civilização desde a sua fundação até o espaço profundo. É um jogo multifacetado e interessante que permite escolher dezenas de comandantes, construir centenas de unidades e jogar como preferir, conseguindo o tipo de vitória que deseja.