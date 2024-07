Call of Duty: Modern Warfare 3 chega no Game Pass, é oficial: vamos ver em quais versões de assinatura

Obviamente estamos falando do capítulo final de O jogo de tiro épico da Activision . Sabemos também que o próximo jogo – Black Ops 6 – será lançado no Game Pass, por isso não é surpresa que capítulos anteriores estejam chegando ao catálogo.

O Xbox confirmou o que já tínhamos como certo: Call of Duty Guerra Moderna 3 Estará disponível em Arcada de jogos de 24 de julho .

Qual assinatura você precisa para jogar Call of Duty: Modern Warfare 3?

Deve-se observar que para acessar o jogo de tiro da Activision, você precisa de um dos seguintes Assinaturas:

Jogo de baixo para console

Arcada de jogos de computador

O melhor jogo de baixo

Isso significa que Se você deseja usar o Game Pass Core Você não conseguirá acessar Call of Duty: Modern Warfare 3: Obviamente esperávamos isso, já que o nível mais baixo do serviço oferece um catálogo limitado de jogos.

Quanto a ConteúdoDisponível no Game Pass, Call of Duty: Modern Warfare 3 incluirá companheiro para um jogador e multijogador, bem como um modo Zumbis no mapa aberto.

Lembre-se, Call of Duty: Modern Warfare 3 está chegando até nós Após os eventos de Modern Warfare 2 Com o Capitão Price, Ghost e o resto da Força-Tarefa 141 perseguindo Vladimir Makarov. O modo multijogador oferece diversos modos com mapas clássicos e novos que melhoram a jogabilidade em relação ao capítulo original em que este título se baseia. Por outro lado, o modo Zombie é um modo PvE de extração cooperativa, o que significa que os jogadores cooperam contra a IA inimiga.

Por fim, gostaríamos de salientar que, segundo os analistas, o Xbox Game Pass irá gerar receitas totais impressionantes em 2025.