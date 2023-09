França ordena que Apple o retire do mercado

A partir de 12 de setembro Na França não é mais possível comprar o iPhone 12 . Segundo as autoridades, eles Apple foi condenada a suspender as vendas o modelo lançado em 2020 emitirá muita radiação eletromagnética.

Testes realizados pela agência francesa que regula as radiofrequências constataram isso O iPhone 12 emite uma quantidade de ondas que o corpo humano pode absorver, que ultrapassa o limite permitido por lei 1,74 watts por quilograma.

a Um problema que pode ser resolvido com uma “simples atualização de software”O Ministro da Digital e das Comunicações, Jean-Noel Barrot, explica. “Acredito no senso de responsabilidade da empresa em respeitar nossas regras – continuou Barrow, que reduziu os riscos da radiação eletromagnética causadora de câncer -. Meu trabalho é aplicá-las, mas se não, Estou pronto para encomendar o material rodante do iPhone 12. “A regra é a mesma para todos, inclusive para os gigantes digitais.”