Fastweb anuncia eSIM: disponível a partir de 18 de setembro

Fastweb Oferece seus produtos ao mercado italiano Cartão SIM eletrônico Adaptando-se assim à oferta existente dos principais concorrentes, incluindo TIM, Vodafone, WindTre e iliad. O anúncio oficial veio após a página de suporte contendo as informações ser publicada no site oficial Como comprar, ativar e possivelmente substituir um eSIM No seu smartphone.

Como funciona

Este último ponto é importante porque define este Não é possível “portar” Fastweb eSIM para diferentes dispositivos indefinidamente : Após 6 vezes é necessário adquirir um novo código QR para ativar outro eSIM no seu número de telefone. Ao trocar de smartphone, lembre-se sempre de “remover” (desconectar) o eSIM do aparelho antigo antes de vinculá-lo ao novo.

Atualização: Site Oficial ESIM Express: Disponível

A ativação é feita através do código QR disponível na loja e também no app MyFastweb.

Fastweb Anunciado oficialmente em A primeira aparição de seu eSIM : esteja disponível A partir de 18 de setembro eu Em todas as lojas da marca para clientes novos e existentes com um dispositivo compatível.

É possível transferir um eSIM de um dispositivo para outro Temporada antes eSIM do dispositivo antigo. A seguir, você terá que ativar o eSIM no novo dispositivo por meio de um código QR. O mesmo código QR pode ser usado para Máximo 6 vezesIncluindo a primeira instalação. Se você exceder o limite, precisará adquirir um novo eSIM. Mais informações (incluindo modelos de smartphones compatíveis) estão disponíveis no link da VIA.