Como localizar um número de telefone gratuitamente com o Google Maps?

Apenas algumas pessoas podem se orgulhar de não sentirem pânico quando, por qualquer motivo, não o encontram. Celular Onde eles esperavam fazê-lo. Este nem sempre é um anexo trivial, pois hoje em dia um smartphone contém frequentemente conteúdos muito importantes, incluindo informações bancárias, dados privados e até dados médicos e de trabalho. Perca isso Ou ser roubado definitivamente não é divertido, mesmo quando você encontra uma maneira Recuperação de informação Perdido (depois de bloquear o celular em qualquer caso).

Existem muitos aplicativos que permitem que você faça isso Rastreie seu smartphone, nenhum dos quais permite ultrapassar o obstáculo que muitos se encontram nestas situações: não o ter pré-instalado no dispositivo a pesquisar. Na verdade, poucas pessoas sabem que é possível localizar smartphones usandoContas do Google, está presente na maioria dos dispositivos e é usado com frequência. Está bem claro livre. Além disso, existe uma maneira de fazer isso Localize o número de telefone usando o Google Mapscom algumas pequenas precauções.

Na verdade, esta opção revela-se particularmente útil para estar sempre de olho nos seus entes queridos, por exemplo criançasEU Pais idosos Ou um parceiro com problemas de saúde. Eu sempre me certifico de agir dentro da lei. Muitas pessoas que procuram ferramentas para localizar um telefone estão, na verdade, mais interessadas no seu usuário do que no dispositivo, por exemplo, para poder localizá-lo e ajudar em caso de necessidade. Então vamos ver como fazer isso.

Como localizar um número de telefone gratuitamente usando o Google Maps

Localize um número de telefone usando o Google Maps Não é nada complicado, bastam algumas operações rápidas para detectar a localização do smartphone, além de outros recursos úteis. Obviamente, o procedimento se aplica da mesma forma independentemente do aparelho e de seu proprietário, bem como do proprietário da linha telefônica.

Isso significa que o procedimento também pode ser usado para localizar o celular de alguém.outra pessoaSe necessário. Mas o que é possível na prática não é necessariamente legal. É necessário ter consentimento Para que o interessado localize ou pelo menos acesse sua conta Google caso o rastreamento seja necessário em casos de perigo potencial, caso contrário foi cometido um crime um crime. Agora que fizemos essa suposição necessária, vamos ver quais são as etapas envolvidas para localizar um smartphone.

1. Instale o Google Maps

para Localize o número de telefone usando o Google Maps É necessário necessariamente instalar o aplicativo (gratuito na Play Store) em pelo menos dois dispositivos. O primeiro é aquele que será necessário localizar e que possui um cartão SIM com o número do telefone, e o segundo é aquele que está à mão e é útil para rastrear o outro.

2. Compartilhe sua localização

Usando o smartphone que deseja localizar, abra o aplicativo e toque no ícone do perfil no canto superior direito. É importante que as duas contas de dispositivos sejam diferentes, então lembre-se que é possível criar um “Contas infantis“Para supervisionar menores, bem como avós ou pais (com a sua autorização). Neste caso, não são necessários passos adicionais, caso contrário, no caso de uma conta normal, deve-se proceder da seguinte forma.

Neste momento, clique em “Compartilhar localização” Você chegará à página onde será possível rastrear seu smartphone. A partir daqui, você precisa clicar no botão azul “Novo Compartilhamento” no canto inferior direito e uma janela será aberta em seguida. A partir daqui, você pode escolher o duração do compartilhamento personalizando o intervalo de tempo ou “Até que seja desativado“.

A menos que a necessidade seja limitada, este segundo método deve ser preferido. Em seguida, você precisa compartilhar o link para que ele possa ser acessado do outro dispositivo (WhatsApp, texto, e-mail etc.).

3. Localize seu celular usando mapas

Do dispositivo útil à tradução, é tudo o que você precisa fazer Abra o link Participação e monitoramento posição eles Viagem do smartphone no mapa do navegador clássico, desde que o dispositivo esteja online e ligado (caso contrário, você ainda verá a última posição detectada). Mais tarde, você poderá encontrar o local compartilhado na página Compartilhar local.



Se o outro dispositivo tiver Contas para menores Conectado a você mesmo, porém, na mesma página, abre-se a lista de dispositivos que compartilharam a situação.

Como localizo meu telefone usando o Google se já o perdi?

Pode acontecer que a necessidade de localizar o smartphone seja repentina e por isso não haja tempo nem forma de realizar as operações descritas. Porém, conhecendo as credenciais de login da conta Google conectada ao dispositivo a ser rastreado, será possível obter algumas informações.

Ao aceder ao Google Maps poderá encontrar os últimos movimentos, com a aplicação Google “Procure o dispositivo“Você pode controlar seu smartphone em tempo real, faça isso Ele joga Mesmo quando está desligado e ligado Reiniciar dados. Além de suas credenciais, se você estiver logadoAcesso à conta Com um novo dispositivo, a verificação adicional, por exemplo através de e-mail ou número de telefone, só será necessária na primeira vez.