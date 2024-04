Se você usa esses aplicativos para encontrar o amor, tenha muito cuidado: eles roubam seus dados e identidade

Tenha cuidado ao usar esses aplicativos para encontrar o amor online. Existem algumas coisas que roubam seus dados e identidade: veja como identificá-los.

Aplicativos de namoro Alcançou um sucesso sem precedentes nos últimos anos. lá Milhões de pessoas em todo o mundo Quem decidiu criar um perfil sobre os mais populares Inflamável Ou em muitas outras alternativas, com o objetivo de encontrar a sua cara-metade de forma rápida e fácil. O processo deles é muito simples.

Após o registro, você é levado a um caldeirão onde não há ninguém Pode ser “rolado” para a esquerda ou para a direita Amar ou não amar. em Status “Correspondência”Ou seja, quando ambas as pessoas gostam, Você pode começar a conversar E nos conhecermos melhor.

Embora existam muitas empresas seguras e bem estabelecidas por um lado, existem alguns aplicativos que realmente fazem isso acontecer, por outro lado Eles são muito perigosos. Eles podem roubar de você Dados e identidade. O alarme soou oficialmente, aqui estão os programas de que estamos falando e como identificá-los e assim defender-se da melhor forma possível.

Aplicativos de namoro que roubam tudo de você: veja como identificá-los

Ele pensou em soar o alarme Organização sem fins lucrativos MozillaO que você provavelmente já conhece do Firefox. De acordo com o que lemos, há bons 11 plataformas de namoro Que na verdade eles não conseguiram proteger Privacidade do usuário. Mas, na realidade, pode levar ao roubo de dados sensíveis e de identidade.

Especificamente, estes são os serviços que oferecem a oportunidade de Encontre o amor com chatbots românticos Baseado eminteligência artificial. Não são aplicativos clássicos de namoro para conhecer pessoas reais, mas serviços alternativos para passar um tempo na empresa Com avatares padrão.

Parece que entre essas aplicações perigosas também existem nomes de destaque, como Réplica de AI, Chai, EVA AI Chat Boy e Soulmate. O que mais importa 100 milhões de downloads Somente na Google Play Store. Um relatório perturbador mostra como esses serviços conseguem fazer isso Venda e compartilhamento de dados pessoais Para usuários cadastrados por meio de dispositivos de rastreamento. Quaisquer pedaços de código capazes de coletar informações sobre os dispositivos e dados das pessoas.

As informações geralmente são compartilhadas com empresas terceirizadas, como Facebook, Para fins publicitários. Uma média de 2.663 traços por minuto. É por isso que você deve ter muito cuidado ao usar esses serviços baseados em IA, pois o risco é perder todos os direitos sobre eles Respeite sua privacidade pessoal.