Você se lembra do carro Tesla que queimou em um lago congelado? Foi uma fraude e ela foi condenada a 4 anos de prisão

Em 2019 os restos mortais de A Modelo Tesla Corpos completamente queimados foram encontrados no congelado Lago Champlain, Vermont. A princípio não ficou totalmente claro como o carro chegou lá, até que a reclamação do seguro foi apresentada.

Talvez tenha sido culpa dele Miguel A. González, natural de Vermont, tinha 30 anos na época. Os investigadores, com o apoio do DMV de Vermont, reconstruíram uma história que é tão estranha quanto complexa.

Gonzalez encomendou carros Tesla em várias lojasTambém se move em todo o estado entre Nova Jersey, Nova York, Massachusetts e Flórida. Após depositar uma grande quantia, que lhe permitiu receber o carro, ele fez transferências de saldos fictícios, de contas a descoberto ou fictícias, e depois Revenda o carro para revendedores de carros usados ​​ou indivíduos.

Estima-se que ele tenha conseguido Cinco carros por um total de $ 607.000 Valioso, mas a revenda do último desses carros não teve sucesso, um Modelo X que foi encontrado carbonizado no lago. Através do relatório de compensação, os investigadores conseguiram rastrear o mecanismo da fraude e agora, 4 anos depois, chegou a conclusão.

O Gabinete do Procurador dos EUA em Vermont fez o anúncio hoje Gonzalez foi condenado a 4 anos de prisãoConforme declarado no comunicado de imprensa oficial: “O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Vermont disse que em 11 de outubro de 2023, o juiz distrital-chefe dos EUA, Jeffrey Crawford, condenou Michael Gonzalez, 34, de Shelburne, Vermont, a 48 meses de prisão, seguidos de uma pena de três meses. Anos de lançamento supervisionado. Gonzalez já se declarou culpado de cinco acusações de posse e descarte de veículos roubados que cruzaram fronteiras estaduais“.