Cantar nos status do WhatsApp: Se ainda não fez, é assim que se faz!

Você sabia que pode adicionar mensagens de voz aos status do WhatsApp? Veja como fazer isso, você ficará sem palavras e nunca mais ficará sem ele.

O WhatsApp está em constante atualização Estar mais inclinado a atender todo tipo de necessidade expressa pelos usuários. Talvez este seja o segredo que permitiu à plataforma se estabelecer em primeiro lugar no mundo e manter esta reputação durante anos. Pelo que parece, a equipe de desenvolvedores continua trabalhando nesta perspectiva Haverá algumas mudanças interessantes nos próximos meses.

Em particular, entre as ferramentas que foram introduzidas nos últimos meses Países que merecem ser mencionados. Semelhante ao Instagram e ao Facebook Stories, a plataforma de mensagens agora também oferece a possibilidade de compartilhar conteúdos curtos que ficam online por 24 horas com todos que têm seu número salvo na agenda. Você sabia que também pode adicionar notas de voz? Veja como fazer isso.

Notas de voz no status do WhatsApp: veja como fazer

As notas de voz agora também podem ser adicionadas aos status do WhatsApp. Uma ferramenta adicional que certamente irá agradar a todos aqueles que costumam publicar conteúdos com duração de 24 horas para compartilhar com seus amigos, parentes e colegas que possuem contatos salvos em sua agenda. Para acessar esse recurso, basta seguir alguns passos rápidos e pronto!

A primeira coisa que você precisa fazer é abrir o aplicativo de mensagens e Clique no ícone de atualizações Localizado na barra de ferramentas inferior. Neste ponto, você encontrará o botão para criar novo conteúdo. Clique nele e a câmera abrirá para tirar uma foto ou gravar um vídeo para postar como status.

Faça isso em vez disso Deslize de baixo para cima E você poderá acessar a janela com todas as ferramentas à sua disposição para personalizar tudo. Entre muitos, com a última atualizaçãoPossibilidade de inserir notas de voz! Dura no máximo 30 segundos.

E não é só porque, novamente, através desta atualização, a opção agora será disponibilizada Ocultar conteúdo Para uma ou mais pessoas à sua escolha. Para maior privacidade do que nunca, na qual os desenvolvedores do WhatsApp vêm trabalhando há anos. O lançamento global começou nos últimos dias, se ainda não o tem, é só esperar.